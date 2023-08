Hardwick și-a pus vocea pentru personajul Dale Gribble din sitcomul animat ”King of the Hill”, difuzat de Fox între anii 1997 și 2010. Gribble era un vânător de recompense care adora teoriile conspirației și legendele urbane.

Johnny Hardwick a făcut parte din serialul animat încă de la primul episod

Johnny Hardwick a făcut parte din serial încă de la primul episod. Sitcom-ul a câștigat un Emmy, în 1999, pentru cel mai bun program animat, precum și alte două nominalizări în 2001 și 2002.

„Condoleanțe prietenilor și familiei lui. Deplângem pierderea unuia dintre cei mai cunoscuți actori ai animației. Vocea lui a dat viață unuia dintre cele mai emblematice personaje. Tuturor ne va fi dor de el”, se spune în comunicatul 20th Television Animation.

A făcut stand-up comedy

Originar din Texas, el și-a început cariera în 1990, în spectacole de stand-up comedy, înainte de a primi rolul din „King of the Hill”. Ulterior, a început să posteze filmulețe pe YouTube, cu parodii ale unor cântece și momente de comedie pentru cei aproape 20.000 de abonați, scrie CBS News.

Aparițiile sale în clubul de comedie Laugh Factory din Los Angeles l-au adus în atenția celor doi creatori ai serialului, Daniels și Judge, acesta din urmă fiind cunoscut pentru realizarea serialului „Beavis and Butt-Head” de la MTV.

Cei doi i-au oferit lui Hardwick șansa de a li se alătura în proiectul „King of the Hill”. Actorul a apărut și în reality show-uri precum „Ace of Cakes” (2009) și „Boomer vs Zoomer” (2019).

În ianuarie, s-a anunțat se va face un remake al filmului „King of the Hill” cu o mare parte din distribuția originală, inclusiv cu Hardwick, care a anunțat că va participa. Serialul a fost creat inițial de Mike Judge și Greg Daniels, vocile personajelor fiind încredințate actorilor Kathy Najimy, Stephen Root, Pamela Adlon și Lauren Tom.

Judge și Daniels, ași ai sitcom-urilor animate

Anul trecut, Mike Judge și Greg Daniels au anunțat că vor pune bazele unui nou serial animat, numit „Bad Crimes”, cu Nicole Byer și Lauren Lapkus, în rolurile principale, disponibil pe Netflix.

Judge și Daniels sunt considerați ași ai sitcom-urilor animate, „King of the Hill”, fiind una dintre cele mai apreciate serii animate din toate timpurile.

”Bad Crimes”, în colecția de animații Netflix

Gigantul de streaming a cerut 10 episoade, pentru început, viitoarea serie fiind primul serial în colaborare cu Bandera Entertainment Company, noua companie de producție creată de cei doi. Noul serial animat va reuni nume celebre în ceea ce privește producția, personalități care, în trecut, au colaborat la crearea altor animații de succes ca „Big Mouth” sau „Rick și Morty”.

Noul serial va include, în rolurile principale, nume deja cunoscute celor care urmăresc, în mod frecvent, Netflix. Spre exemplu, Nicole Byer, care găzduiește reality show-ul „Nailed It!”, dar și Lauren Lapkus, care a avut un rol extrem de important în serialul de succes „Orange is the New Black”, precum și în filmele, „The Wrong Missy” și „Between Two Ferns: The Movie”.