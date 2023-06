Pe 30 mai, un celebrul actor de pe Brodway a încetat din viață. El fusese internat în spital, în urmă cu câteva zile, după ce a avut probleme la ficat. Familia a transmis vestea tristă a decesului artistului pe data de 31 mai.

Regretatul actor a apărut în aproape 30 de filme și peste 20 de emisiuni, iar rolul său cel mai important într-un serial de televiziune a fost cel de Irv Harper în seria Everwood. Fanii de pe micile ecrane îl știu și pentru sitcomul „Land The Soul Man”, care a fost difuzat până în anul 2016 și a avut cinci sezoane.

Actorul John Beasley, căci despre el este vorba, a încetat din viață la vârsta de 79 de ani. El se afla în spital din cauza unor probleme la ficat, dar starea sa de sănătate s-a înrăutățit brusc, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Familia a anunțat vestea tristă a decesului actorului pe data de 31 mai.

Fiul său: „Mi-am pierdut cel mai bun prieten”

„Omule… știi că asta face parte din viață… dar asta nu înseamnă că îmi e ușor. Mi-am pierdut cel mai bun prieten astăzi.

Se spune că nu ar trebui să ne întâlnim niciodată eroii pentru că ei nu se dovedesc a fi cine credem că sunt. Este atât de greșit. Eroul meu a fost tatăl meu. Mulțumesc pentru tot. Sper că te-am făcut mândru. Te iubesc mai mult”, a scris fiul său Mike W. Beasley, pe Facebook.

Fanii din întreaga lume au reacționat după vestea decesului artistului și au transmis mesaje de condoleanțe.

„De la locuințele ieftine la Brodway. John Beasley, pentru mine, a fost fiul domnișoarei Grace! Încă îl văd coborând treptele dimineața și luând un castron de cereale în timp ce mama lui îmi apăsa părul super des și fericit!

A trecut de la proiectul de locuințe la Broadway! Odată mi-a spus despre Broadway, „a durat ceva timp să ajung acolo, dar am avut o alergare grozavă indiferent”. Singurul regret al lui despre Broadway a fost că mama lui nu a trăit ca să-l vadă… Oh, dar când murim…”, a spus Connie Sauls Wilkins, artistă și prietenă de familie.

Cine e John Beasley

John Beasley s-a născut pe data de 26 iunie 1943 în Omaha, Nebraska și este cunoscut pentru rolurile sale din filmele Rudy (1993), The General’s Daughter (1999), The Sum of All Fears (2002), Walking Tall (2004), The Purge: Anarchy (2014) și Sinister 2 (2015).

În anul 2002, John Beasley a fondat „John Beasley Theatre & Workshop” în Omaha, Nebraska, pentru a promova teatrul, în special lucrările scrise de afro-americani, el reprezentând un model pentru tinerii de culoare și o speranță la un viitor mai bun.