Helen Gallagher a câștigat cinci premii Tony pentru rolurile din „Pal Joey” și „No, No, Nanette”, „Mame”, „Sweet Charity” și „The Pijama Game”. Gallagher a murit într-un spital din Manhattan, a declarat Edith Meeks, director executiv și artistic la Studioul Herbert Berghof din New York, pentru The Washington Post.

Cântăreață, dansatoare și actriță, Gallagher a primit primul său Tony în 1952 pentru rolul Gladys Bumps în musicalul ”Rodgers & Hart Pal Joey”, apoi a obținut un altul în 1971 pentru interpretarea din spectacolul ”No, No, Nanette”, regizat de Busby Berkeley.

În 1967 a primit o altă nominalizare la Tony în pentru rolul dansatoarei Nickie în producția originală de pe Broadway ”Sweet Charity”, al cărei regizor și coregraf a fost marele Bob Fosse; mai târziu, a preluat rolul principal și a cântat în spectacolul „Big Spender”.

Gallagher a lucrat cu mulți dintre marii coregrafi de pe Broadway din ultimii 70 de ani, printre care Bob Fosse, Agnes de Mille, Jerome Robbins, George Balanchine, Gower Champion, Anton Dolin, Donald Saddler și Robert Alton.

Întrebată în timpul unui interviu ce aveau toți în comun, ea a răspuns: „Temperament. Oamenii care sunt asociați cu dansul și cu aspectul didactic al dansului nu sunt cunoscuți pentru bunătatea lor.”

Pe Broadway, Gallagher a apărut în aproape 25 de spectacole, din 1944 până în 1981.

A câștigat premiul Daytime Emmy pentru rol principal într-un serial dramatic în 1976, 1977 și 1988, iar în 2010, site-ul ”We Love Soaps” a plasat-o pe locul 10 pe lista celor mai mari actrițe de pe Broadway.

După ce ”Ryan’s Hope” a fost anulat, a continuat să joace în alte seriale, precum ”Another World” de la NBC, în 1989, ”All My Children” de la ABC în 1995 și în ”One Life to Live” de la ABC în 1997-98.

„Eram atât de timidă, dar pe scenă eram complet liberă”

Fiica unui bancher, Gallagher s-a născut în Brooklyn pe 19 iulie 1926, apoi a crescut în Scarsdale, New York și East Bronx. A absolvit liceul Sf. Frances și a studiat dansul timp de patru ani.

„Eram atât de timidă, dar pe scenă eram complet liberă, era ceva special, acolo puteai să faci ceea ce nu puteai în viață”, a spus ea pentru Times în 1971.

Gallagher a studiat la Școala Americană de Balet, iar în 1944 și-a făcut debutul pe Broadway în revista muzicală ”Cole Porter Seven Lively Arts”, cântând o melodie compusă de Igor Stravinsky. Pe marele ecran, Gallagher a apărut în filmul ”Strangers When We Meet” (1960) alături de Kirk Douglas și de Christopher Walken în filmul ”Roseland”, regizat de de James Ivory.