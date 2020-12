Câștigătoare a premiului Tony de pe Broadway, Ann Reinking, actriță, dansatoare și coregrafă, a murit sâmbătă seara la Washington, după cum a declarat cumnata ei Dahrla King pentru Variety. Avea 71 de ani.

„Lumea și familia au pierdut un talent vibrant, uimitor și un suflet frumos. Ann a fost inima familiei noastre și cea care dădea viață petrecerilor”, a transmis luni familia acesteia. „Îl vizita pe fratele nostru din statul Washington. S-a culcat și nu s-a mai trezit. Ne va fi dor de ea mai mult decât putem exprima în cuvinte. Raiul are acum cel mai bun coregraf. Sunt sigur că dansează furtunos acolo sus! Annie, te vom iubi mereu și ne va fi dor de tine !!!”

Vestea decesului actriței au apărut pentru prima dată luni pe Facebook și a fost anunțată de dansatorul și coregraful Christopher Dean, care predă nepoatei lui Reinking.

„Luminile de pe Broadway sunt mai slabe în această dimineață și există o stea mai puțin pe cer”, a scris el. „Vestea bună este că cerul are acum cel mai bun coregraf de pe pământ”.

Vedeta și-a început cariera într-o producție din Seattle Opera House, „Bye Bye Birdie” în 1965. La scurt timp și-a croit drumul pe scena Broadway când a fost distribuită pentru producția din 1969 a „Cabaret”.

Este probabil cunoscută pentru rolul lui Roxie Hart în „Chicago” din 1977, în locul lui Gwen Verdon. Ea a reluat acest rol când faimoasa producție a fost readusă la viață în 1996.

„Speranța este că, în redescoperirea „Chicago”, publicul va redescoperi la rândul său ce înseamnă teatrul”, a declarat Reinking pentru The New York Times în momentul readucerii la viață a acestui spectacol. „A fost sofisticat, complicat, matur.”

Alte roluri importante de pe Broadway includ „Sweet Charity”, „Over Here!” și „Goodtime Charley”.

Reinking a coregrafiat și pentru teatru. Munca ei la spectacolul „Chicago” i-a adus în cele din urmă un premiu Tony pentru cea mai bună coregrafie.

Reinking a fost, de asemenea, co-creator, codirector și coregraf pentru „Fosse”, un musical menit să prezinte coregrafia lui Fosse. Ea a creat proiectul alături de Richard Maltby Jr. și Chet Walker.

Mulți membri ai comunității teatrale și de la Hollywood care au cunoscut-o pe Reinking i-au adus luni un omagiu actriței pe rețelele sociale.

Billy Eichner, vedeta filmului „Billy on the Street”, și-a exprimat aprecierea pentru munca ei într-o postare pe Twitter. „Unul dintre cei mai fascinanți oameni pe care i-am văzut vreodată pe scenă”, a numit-o acesta pe Reinking în contextul succesului readucerii la viață a show-ului „Chicago”.

So grateful I got to see Ann Reinking dance in the revival of Chicago. One of the most mesmerizing people I’ve ever seen on stage. A singular genius. RIP. https://t.co/yqPPJV4ASX

— billy eichner (@billyeichner) December 15, 2020