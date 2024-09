Barbara Leigh-Hunt, actrița laureată a premiului Olivier care a interpretat una dintre victimele asasinului cu cravată la gât al lui Barry Foster în penultimul film al lui Alfred Hitchcock, Frenzy, a murit. Avea 88 de ani.

Ea a murit pe 16 septembrie, însă informaţia a apărut în spaţiul public abia în urmă cu câteva ore.

Barbara Leigh-Hunt a avut o carieră de excepție în film și teatru

Leigh-Hunt s-a născut pe 14 decembrie 1935, în Bath, Somerset, Anglia. A absolvit școala de teatru Bristol Old Vic în 1953 și un an mai târziu și-a făcut debutul teatral la Londra cu Old Vic. A fost căsătorită cu actorul Richard Pasco din 1967 până la moartea acestuia, în 2014.

Actrița britanică a murit la reședința ei din Warwickshire, Anglia, conform unor surse din presa internațională.

Vestea tragică a fost confirmată de familia sa, care a anunțat că aceasta avea 88 de ani și a lăsat în urmă o carieră impresionantă de șapte decenii. Pe parcursul acestei cariere, Leigh-Hunt a reușit să devină un nume de referință atât în cinematografie, cât și în scena de teatru.

Rolul definitoriu în „Frenzy”

Cel mai cunoscut rol al actriței a fost în thriller-ul „Frenzy” (Frenezie – n.red.), regizat de renumitul Alfred Hitchcock, lansat în 1972.

Această peliculă a fost recompensată cu trei premii și a adus-o pe Leigh-Hunt în atenția publicului larg. „Frenzy” urmărește povestea unui criminal în serie care își strangulează victimele cu o cravată, iar scena în care personajul interpretat de Leigh-Hunt este ucisă a generat multe controverse și discuții în rândul criticilor de film. Această performanță a consacrat-o ca pe o actriță de excepție, lăsând o amprentă durabilă asupra cinematografiei.

Barbara Leigh-Hunt era îndrăgostită de Hitchcock, pe care îl descria drept un „gentleman perfect” care, după fiecare zi de filmare, o lăsa la locuința sa de pe Baker Street înainte de a merge la Claridge’s.

Lungmetraje, filme de televiziune și piese de teatru

Barbara Leigh-Hunt nu s-a limitat doar la un singur gen de film, ci a jucat în zeci de lungmetraje, filme de televiziune și piese de teatru de-a lungul carierei sale.

În afară de rolul din „Frenzy”, actrița a apărut în filme apreciate de critici și public, precum „Billy Elliot”, „The Nelson Affair” și „Vanity Fair”. Aceste pelicule au contribuit la reputația sa ca una dintre cele mai talentate actrițe britanice din generația sa.

Pe parcursul carierei sale de șapte decenii, Leigh-Hunt a jucat pentru Royal Shakespeare Company și National Theatre, în West End și pe Broadway.

A primit Premiul Olivier în 1993 pentru rolul Sybil Birling din reluarea în NT a piesei An Inspector Calls de J.B. Priestley, regizată de Stephen Daldry.

Leigh-Hunt a excelat și în televiziune, unde a jucat în multe filme și mini-serii de succes. Printre cele mai notabile producții se numără „Pride and Prejudice”, „Midsomer Murders”, „Wives and Daughters” și „As Time Goes By”. Prestațiile sale remarcabile în aceste producții au consolidat și mai mult imaginea sa de actriță versatilă, capabilă să interpreteze o gamă variată de roluri.