Este doliu uriaș în lumea filmului. Pat Hitchcock a încetat din viață. Ese vorba de fiica lui Alfred Hitchcock. De altfel, aceasta era singurul copil al renumitului regizor. Pat a încetat din viață la vârsta de 93 de ani, potrivit Variety.

Trista veste a decesului a fost făcută chiar de către fiica lui Pat Hitchcock. Katie O’Connell-Fiala a confirmat că mama sa a murit luni, în Thousand Oaks, California.

Pat Hitchcock a jucat în filmele tatălui ei precum „Strangers on a Train”, „Psycho” şi „Stage Fright”. În „Psycho”, Hitchcock a jucat-o pe Caroline, colega de birou a lui Janet Leigh. În „Strangers on a Train”, ea a fost Barbara Morton, sora personajului interpretat de Ruth Roman.

În anii 1970, a jucat în filme de televiziune: „Skateboard”, „Six Characters in Search of an Author” şi „Ladies of the Corridor”.

Cine a fost Patricia Hitchcock

S-a născut Patricia Hitchcock pe 7 iulie 1928, mama fiind Alma Reville. Familia Hitchcocks s-a mutat la Los Angeles în 1939. Ea a început actoria pe Broadway, în piesa „Violet”. Ulterior, ea s-a retras pentru a-şi creşte copilul. Cu toate acestea, nu a putut sta departe de lumea cinematografiei. Pat Hitchcock a contribuit la Mystery Magazine a lui Alfred Hitchcock şi a scris, împreună cu Laurent Bouzereau, biografia mamei ei, „Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man”.

Casa lui Pat Hitchcock a ars în timpul incendiului devastator din 2018 din sudul Californiei.

Soţul ei, Joseph E. O’Connell, Jr., a murit în 1994. Ea are trei fiice, Mary Stone, Tere Carrubba şi Katie O’Connell-Fiala, avocată la Amblin Partners.

Alfred Hitchcock a regizat mai mult de 50 de filme trecând prin toate erele cinematografiei. Este considerat unul dintre regizorii cu cea mai mare influență asupra posterității. Șase filme regizate de Alfred Hitchcock au fost nominalizate la Premiile Oscar: Rebecca în 1941, Suspicion în 1942, Lifeboat în 1945, Spellbound în 1946, Rear Window în 1955 și Psycho în 1961. Filmele sale au ajuns celebre pentru originalitate și, mai ales, pentru suspansul provocat de mâna unui maestru.