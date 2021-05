Este doliu la Hollywood. Un actor uriaş, Norman Lloyd, a încetat din viaţă. Legendarul actor, cunoscut din serialul “St. Elsewhere” şi “Saboteur” de Hitchcock, a murit la vârsta de 106 ani.

Tragedia momentului la Hollywood

Actorul, regizorul şi producătorul Norman Lloyd, care a apărut în mai mult de 60 de filme, regizate în special de Alfred Hitchcock, Martin Scorsese sau Charlie Chaplin, a decedat marţi, la Los Angeles, la vârsta de 106 ani, potrivit mass-media americane.

“Al treilea act din viaţa sa a fost cu adevărat cea mai bună perioadă a sa”, a mărturisit prietenul şi producătorul Dean Hargrove.

Devenit o legendă vie şi unul dintre ultimii actori în viaţă din epoca de aur a Hollywoodului, Norman Lloyd şi-a petrecut ultimii ani participând la retrospective şi la evenimente unde distra publicul cu glumele sale.

Norman Lloyd a jucat şi în piese de teatru

Născut în 1914, în New Jersey, Norman Lloyd a debutat, în anii ’30, în teatru. S-a alăturat rapid trupei de la Mercury Theater a lui Orson Welles, unde a jucat în special rolul Cinna Poetul în celebra adaptare antifascistă a lui “Iulius Cesar” de William Shakespeare.

Când Welles s-a lansat în cinema, a apelat la Norman Lloyd pentru adaptarea sa “Heart of Darkness” de Joseph Conrad.

Hitchcock l-a contactat personal pe Norman Lloyd pentru a-i propune rolul negativ din “Saboteur” (1942), un thriller antifascist unde un muncitor este acuzat pe nedrept că a dat foc uzinei de armament în care lucra. Norman Lloyd îl interpretează pe sabotorul perfect care se sinucide aruncându-se într-o secvenţă celebră de pe Statuia Libertăţii.

Din anii ’60 până la începutul anilor ’80, Lloyd a produs şi regizat pentru televiziune, lucrând la seriale precum “Colombo”.

Lloyd a avut apariţii în filmele lui Jean Renoir – “The Southerner” şi Charlie Chaplin – “Limelight”. A fost prezent în distribuţia filmelor: “A Walk in the Sun”, “Scene of the Crime”, “Reign of Terror” şi remake-ul lui Fritz Lang – “M”.

Mai târziu, a jucat în “The Age of Innocence”, de Martin Scorsese, “Dead Poet’s Society” de Peter Weir şi în 2005 – “In Her Shoes” cu Cameron Diaz şi Shirley MacLaine. Norman Lloyd a fost cunsocut datorită rolului Daniel Auschlander în serialul NBC “St. Elsewhere”, din perioada 1982-’88.

Un documentar din 2007 despre viaţa sa, “Who Is Norman Lloyd?”, regizat de Matthew Sussman, a avut premiera la Sundance Film Festival. Soţia sa, Peggy Craven Lloyd, actriţă pe Broadway cu care a fost căsătorit timp de 75 de ani, a murit în 2011, la vârsta de 98 de ani. Au doi copii.