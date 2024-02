Așadar, cunoscutul miliardar Abilio Diniz s-a stins din viață, la vârsta de 87 de ani. Regretatul afacerist era al doilea mare acționar al Carrefour. Actualul CEO al multinaționalei franceze a publicat un mesaj pe pagina lui de socializare.

Directorul general al Carrefour, Alexandre Bompard, a notat pe X că Abilio Diniz a fost „un aventurier cu o mie de vieți, antreprenor de excepție, sportiv de înalt nivel, om de media și de cultură”.

Potrivit CEO-ului, regretatul afacerist a iubit viața, dragostea și viteza și a nutrit o pasiune singulară pentru Franța.

În numele consiliului de administrație și al echipelor îndurerate ale companiei, acesta a transmis „sincere condoleanțe” familiei.

Abilio Diniz era un acționar important al grupului Carrefour din 2015, deținând 8,83% din acțiuni la sfârșitul anului 2022.

De asemenea, acesta făcea parte din consiliul de administrație din 2016 și coprezida comitetul de strategie.

La rândul lui, vicepreședintele brazilian Geraldo Alckmin a transmis un mesaj pe X.

Acesta a notat că „vitalitatea sa, dedicarea sa în muncă și credința în Brazilia sunt mari lecții de viață”.

Abilio Diniz a moștenit de la tatăl său grupul de retail Pão de Açúcar, care a devenit lider în Brazilia înainte de a fi vândut către Casino în 2012.

Revista Forbes a estimat averea sa la 2 miliarde de dolari în februarie 2024.

Abilio Diniz était un aventurier aux mille vies, entrepreneur exceptionnel, sportif de haut niveau, homme de médias et de culture. Il aimait la vie, l’amour et la vitesse, et nourrissait une passion singulière pour la France et l’un de ses fleurons, Carrefour, dont il était… pic.twitter.com/uLhjMR9Mv2

— Alexandre Bompard (@bompard) February 19, 2024