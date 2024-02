Acesta din urmă a asigurat interimatul după transferul lui Julien Munch în echipa Carrefour Franța, unde a preluat funcția de Chief Operating Officer.

„Aș dori să îi adresez mulțumiri lui Julien pentru dedicarea sa din ultimii 3 ani, în care a accelerat ambițiile Carrefour în materie de localizare și digitalizare, în timp ce a generat plusvaloare pentru clienți. Perioada de interimat, deși a fost una scurtă, mi-a permis să descopăr o mică parte din ceea ce are România de oferit. Am toată încrederea în evoluția Carrefour România, sub leadership-ul lui Gilles și cu o echipă performantă alături”, a declarat Laurent Vallée, Secretar General Grup Carrefour și Director Executiv Europa de Nord.