Doliu în lumea artistică. Actrița Ileana Ploscaru s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani. Artista era considerată „doamna teatrului constănțean“. Ea s-a născut la Cluj-Napoca însă a lucrat pentru teatrul din Constanța timp de 60 de ani.

În cariera sa bogată a jucat roluri uriașe printre care și Ofelia şi scorpia îmblânzită ale lui Shakespeare. Ea a interpretat și rolurile Elisa lui Bernard Shaw, Hecuba lui Euripide, Aurelie, nebuna din Chaillot a lui Giraudoux. În plus, artista s-a remarcat prin interpretarea a şapte roluri diferite din piesa „Un bărbat şi mai multe femei“.

Cariera sa în teatru i-au adus actriței Ileana Ploscaru numeroase premii, dar și aplauze și admirație la scenă deschisă din partea publicului. Ultimul astfel de premiu care îi încununează contribuția în domeniul teatrului a fost primit în 2022 și a fost oferit de UNITER. „Nu mă aşteptam, dar mă bucură premiul“, a spus Ileana Ploscaru pentru Adevărul.

Actrița Ileana Ploscaru a iubit enorm orașul Constanța și scena culturală de acolo. De aceea, într-un interviu acordat publicației Adevărul, actrița își exprimă această mare durere. Ea oferea pe atunci exemplul sibienilor.

„Ce le doresc eu constănţenilor, colegilor mei, este ca oraşul să aibă un Teatru Naţional. Este singura provincie românească care nu are teatru naţional. Ardealul are trei, Moldova are, Muntenia are, Banatul are – Dobrogea nu are. Acest lucru depinde nu numai de directorul teatrului, ci şi de minister, şi de primărie, şi de prefectură.

Un teatru naţional este una dintre mândriile oraşului respectiv. Adică Sibiul a putut să lupte şi să-şi facă Teatru Naţional şi Constanţa nu. Când am trecut prin Sibiu şi am văzut clădirea nouă a teatrului m-a impresionat. La Constanţa se construiesc blocuri şi atât“, spunea artista, cu mâhnire.