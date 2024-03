Julie Robinson Belafonte a încetat din viață la 95 de ani

Julie Robinson Belafonte, dansatoare, actriță și activistă de lungă durată, care a fost căsătorită timp de 50 de ani cu legendarul cântăreț Harry Belafonte, a murit. Avea 95 de ani.

Ea a decedat sâmbătă, 9 martie 2024, în Los Angeles, într-un centru de asistență. Ea locuia în această instituție de un an și nouă luni, după ce a trăit timp de decenii în Manhattan. Cauza decesului ar fi fost insuficiența cardio-pulmonară. Informaţia privind decesul artistei a fost dezvăluită în presă abia două săptămâni mai târziu.

„Mama noastră ne-a părăsit la câteva luni de la moartea tatălui nostru, Harry Belafonte, primul și singurul ei soț și partener de 50 de ani până la divorțul lor în 2007”, au declarat Gina și David Belafonte într-o declarație comună, potrivit Wate.com. „Călătoria lui Julie a fost împletită cu dragostea, ea devenind partenera lui politică și soția lui. Împreună, au împărțit o viață plină de organizare politică, activism, dragoste, râsete și inspirație artistică.”

Ca și cuplu, Julie fiind albă, iar Harry fiind un american de culoare din Caraibe, ei „au îndurat ura rasială și abuzurile de-a lungul anilor în care o relație și o căsătorie de profil înalt între un bărbat de culoare și o femeie albă era periculoasă”, au scris Gina și David, potrivit New York Times.

Dar împreună, Julie și Harry au stat drepți și au fost activiști înfocați în perioada drepturilor civile din anii 1960. Julie a mărșăluit alături de soțul ei în diverse proteste împotriva discriminării rasiale și a ajutat la planificarea și organizarea a nenumărate strângeri de fonduri pentru drepturile civile.

„A avea copii în acel climat a fost o afirmare a angajamentului lor față de nevoia de diversitate în lume”, au continuat Gina și David. „Împreună, au navigat prin complexitatea vieții cu un angajament de nezdruncinat, lăsând o amprentă de neșters asupra lumii din jurul lor. Casa lor a fost o tapiserie a incluziunii, un loc de întâlnire pentru artiști și personalități politice, iar pentru noi este reconfortant să știm că ea i se alătură tatălui nostru după o viață împreună.”

În afara activismului, Julie Robinson Belafonte a fost dansatoare principală în cadrul Katherine Dunham Dance Company, aclamată la nivel internațional, și, de asemenea, a participat la turnee și spectacole cu Harry, mai târziu proiectând costumele de turneu ale acestuia.

Era pasionată de dans, artă și politică

Ca actriță, a apărut în filmele Mambo (1954), Lust For Life (1956), A Safe Place (1971) și Buck and the Preacher (1972). La televiziune, a apărut ca dansatoare în emisiunea specială Belafonte, New York 19 din 1960 și ca ea însăși în 60 Minutes, Sing Your Song și Unsung Hollywood.

În ultimii ani, Julie Robinson Belafonte a devenit documentaristă, producând în 2009 filmul Flags, Feathers and Lies (Steaguri, pene și minciuni) despre pagubele produse de uraganul Katrina și rezistența indienilor de la Mardi Gras.

„Moștenirea lui Julie se întinde mult dincolo de familia ei apropiată, atingând viețile nepoților, nepoatelor și a nenumăraților admiratori care au fost suficient de norocoși să se intersecteze cu ea”, au scris Gina și David. „Să ne amintim de spiritul ei vibrant, de pasiunea ei pentru dans, artă, politică, de gustul imaculat și de dragostea neclintită pe care a împărtășit-o cu familia ei.”

Julie și Harry au divorțat în 2007. Harry Belafonte s-a stins din viață din cauza unei insuficiențe cardiace în locuința sa din Upper West Side din Manhattan, la 25 aprilie 2023, la vârsta de 96 de ani.

Cei doi au avut doi copii, pe Gina Belafonte și David Belafonte.