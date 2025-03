Lynne Marie Stewart, vedeta din ”Pee-wee’s Playhouse” și „It’s Always Sunny în Philadelphia„, a murit. Ea avea 78 de ani.

Reprezentanta lui Stewart, Bette Smith, spune pentru PEOPLE că actrița a murit vineri, 21 februarie, la doar câteva luni după ce medicii au descoperit că are o tumoare.

„Tocmai terminase de filmat ”The Dink” și ”Always Sunny în Philadelphia”, a spus Smith într-o declarație pentru PEOPLE.

Boala actriței Lynne Marie Stewart a avansat rapid

„Asta a fost la jumătatea lunii decembrie. Era epuizată, așa că a mers la medic și, spre șocul tuturor, I s-a spus că are o tumoare între ficat și vezica biliară. Boala a avansat rapid. Cu o zi înainte de moartea ei, regizorul a trimis o parte a filmului, astfel încât Lynne și familia ei să-l poată urmări”, a continuat Smith. „A fost plăcut pentru toată lumea să o vadă jucând pentru ultima dată”, a declarat prietena ei, potrivit PEOPLE.

Ea a adăugat: „Lynne era un talent uriaș. Nu îi păsa decât de artă, nu de bani sau de faimă. Era cea mai bună persoană pe care am cunoscut-o vreodată”, a mai spus aceasta.

„Lumea a pierdut un suflet mare”

Moartea lui Stewart a fost anunțată și de un prieten al actriței pe contul de Instagram.

„A fost una dintre cele mai amabile și amuzante femei. Emblematica domnișoară Yvonne din P”ee-wee’s Playhouse” va fi întotdeauna „cea mai frumoasă femeie din Puppetland”, a scris Peter Jameson.

Jonathan Stark, un alt prieten al lui Stewart, a împărtășit vestea pe Facebook, scriind:

„Eu am pierdut un prieten, iar lumea a pierdut un suflet mare. Lynne Marie Stewart a dispărut. Domnișoara Yvonne, „Cea mai frumoasă femeie din Țara păpușilor”. Pare imposibil, deoarece simțeam că bunătatea și lumina ei vor trăi pentru totdeauna. Am inima frântă”.”

Stewart a interpretat rolul lui Miss Yvonne, The Best Beautiful Woman in Puppetland, din ”Pee-wee’s Playhouse, din 1986 până în 1990, alături de vedeta și creatorul serialului, Paul Reubens, care a murit în 2023. A apărut în mai multe continuări ale ”Pee-wee”, inclusiv în ”Pee-wee’s Big Adventure” (1985).

A apărut în mai multe filme și seriale TV, printre care ”M*A*S*H” și ”Arested Development”

Stewart și-a făcut debutul pe ecran în filmul ”Drive, She Said”, din 1971, potrivit IMDB. A apărut în mai multe filme și seriale TV în cariera ei, printre care ”American Graffit”i (1973), ”Laverne & Shirley” (1977-1983), ”M*A*S*H” (1975-1977), ”Life with Louie (1996-1997) și ”Arrested Development” (2004).

Cel mai recent rol a fost cel al mamei lui Charlie Kenny, Bonnie, în filmul ”It’s Always Sunny in Philadelphia” (2005-2023). Aceasta a fost și ultima ei apariție pe marele ecran.