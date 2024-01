Anton Gerashchenko, consilier în cadrul ministerului ucrainean de interne, a raportat luni despre decesul colonelului rus Arman Ospanov.

⚡️ Airborne Colonel Оспанов Арман Толегенович (Ospanov Arman Tolegenovich), head of the Airborne Forces Armoured Service, was eliminated in Ukraine on 6 January ’24. He allegedly got blown up by a land mine — so he was probably on the front line. Born in Soviet Kazakhstan. pic.twitter.com/htItOzrIy1

El a precizat că ofițerul rus ar fi călcat pe o mină. Gerashchenko a citat canalele rusești de pe aplicația Telegram pentru a susține informația.

Potrivit relatării lui Gerashchenko, Arman Ospanov ocupa o poziție de conducere în cadrul Forțelor Aeropurtate Rusești: Ospanov ar fi fost ucis în timpul unei vizite în teritoriile ocupate din Ucraina cu scopul de a consolida moralul trupelor.

Russian Telegram channels report that Arman Ospanov, a Russian colonel and head of the armored service of the Russian Airborne Forces, went to the occupied territories of Ukraine to raise the morale of personnel.

There, he stepped on a mine and died. pic.twitter.com/OjiE0bhmvT

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 8, 2024