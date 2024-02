Rusia se pregătește de un război nuclear?! Dmitri Medvedev, actualul șef al Consiliului de Securitate din Rusia, a lansat un avertisment teribil. Potrivit spuselor sale, înfrângerea armatei ruse pe câmpul de lungă și victoria Ucrainei și aliaților săi ar reprezenta un dezastru pentru dușmanii Rusiei, adică pentru „neo-naziștii și sponsorii lor occidentali”.

Conform lui, o astfel de victorie ar implica o întoarcere la frontierele din anul 1991, ceea ce ar conduce la colapsul direct al Rusiei, incluzând teritoriile revendicate constituțional. Ar urma un război civil, iar țara vecină ar dispărea de pe harta lumii, provocând milioane de victime umane.

A avertizat că prăbușirea Rusiei ar avea consecințe mult mai grave decât un război obișnuit. Ar cauza un conflict global cu Occidentul. Rusia ar utiliza toate resursele strategice ale arsenalului său nuclear.

Ba mai mult, Rusia ar fi pregătită să lanseze atacuri nucleare atât asupra Ucrainei, cât și asupra Marii Britanii, Germaniei, SUA și altor state din Occident. Potrivit spuselor sale, conducerea rusă, sub comanda suprema a forțelor armate, nu ar ezita să ia măsuri extreme pentru a preveni prăbușirea Rusiei.

More threats of nuclear war from Dmitry Medvedev.

The deputy head of the Russian Security Council has said that Russia will use nuclear weapons if Ukraine achieves its goal in the war, i.e. reaching the 1991 borders.

In this case, Medvedev said, Russia would then strike not… https://t.co/bQxDijqXrl pic.twitter.com/AZObl5wZhs

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 18, 2024