Colonelul rus Timur Myasnikov, de la Direcția Principală a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse (GRU), a fost împușcat de trei ori în timpul atacului terorist din Rusia.

El a fost sub îngrijirea medicilor timp de trei zile. Din nefericire, însă, nu a mai supraviețuit și a decedat, conform informațiilor furnizate de Nexta.

Timur Myasnikov a participat la operațiuni militare în Kosovo și Tadjikistan. În ultimii doi ani a fost implicat în războiul din Ucraina.

Timur Myasnikov a fost membru al unei brigăzi speciale, o unitate a forțelor speciale ale armatei cu sediul în Togliatti și subordonată informațiilor militare ruse.

