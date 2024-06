Guvernatorul regiunii Daghestan, Serghei Melikov, a anunțat luni dimineață într-o declarație video că peste 15 polițiști și mai mulți civili, inclusiv un preot ortodox, au fost uciși de militanți înarmați. Tragicul eveniment s-a petrecut în cursul zilei de duminică, 24 iunie, în sudul Rusiei.

Conform autorităților, atacatori înarmați au deschis focul asupra a două biserici ortodoxe, unei sinagogi și unei secții de poliție din două orașe diferite.

Comitetul Naţional Antiterorist al Rusiei a catalogat atacurile din regiunea predominant musulmană, cunoscută pentru istoricul său de insurecţie armată, drept acte teroriste.

Autoritățile au decretat zile de doliu în regiune pentru luni, marți și miercuri.

Ministerul de Interne din Daghestan a anunțat că un grup de atacatori înarmați a deschis focul asupra unei sinagogi și a unei biserici în orașul Derbent. Acesta se află pe Malul Mării Caspice.

Conform presei de stat, atât biserica cât și sinagoga au fost cuprinse de flăcări. Aproape în același timp, au apărut informații despre un atac asupra unei biserici și a unui post de poliție rutieră din Mahacikala, capitala Daghestanului.

Autoritățile au inițiat o operațiune antiteroristă în regiune. Comitetul Antiterorist a raportat că cinci atacatori înarmați au fost neutralizați.

Guvernatorul a afirmat că șase criminali au fost eliminați. Numărul exact al militanților implicați în atacuri nu a fost încă determinat.

The Synagogue within City of Derbent in the Dagestan Region of Southwestern Russia is Total Engulfed in Flames, after Terrorists were reported to have Shot the Two Security Guards outside before throwing Molotov Cocktails through the Windows and onto the Roof. pic.twitter.com/VYSM93jj5b

— OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2024