Restaurantul aduce experiența viitorului de la McDonald’s, conceptul care a revoluționat restaurantele McDonalds din întreaga lume. Sistemul Experience of the Future le permite clienților să comande mâncarea preferată foarte ușor folosindu-se de kiosk-uri la care își pot personaliza comanda, pot plăti cu cardul sau cash, la casa de marcat, și pot opta pentru Servire la Masă. Astfel, evită așteptarea la rând și se bucură de mai mult timp de calitate petrecut cu prietenii sau familia.

De asemenea, Experience of the Future aduce un beneficiu major în procesul de servire a produselor. În restaurantele în care acest sistem este implementat, fiecare produs este pregătit după ce clientul face comanda la kiosk, iar aceasta este înregistrată în sistem. Comanda confirmată ajunge apoi pe ecranele angajaților din bucătărie și este pregătită conform standardelor de calitate McDonald’s.

Peste 30 de restaurante cu acest sistem

„Avem 38 de restaurante în care este implementat acest sistem, iar planul pe termen mediu este să îl introducem în toate restaurantele din țară. În acest moment, în România, restaurantele McDonald’s nou construite au integrat sistemul Experience of the Future. În plus, în acest restaurant avem, în premieră, și stații de încărcare electrică, deoarece este important pentru noi să le oferim oaspeților noștri facilitățile de care au nevoie când vin în restaurantele noastre. Ne dorim ca fiecare client să simtă că e un loc potrivit pentru întreaga familie, de aceea echipă noastră lucrează pentru a le oferi un McDonald’s mai bun.”

Restaurantul de pe strada Valea Cascadelor dispune de 92 de locuri în interior, 72 de locuri pe terasă, o cameră pentru petreceri tematice sau aniversări, cu perete și masă digitală, la care copiii se vor bucura de jocuri diverse, potrivite pentru vârsta lor, și își primește clienții într-o atmosferă familiară cu un design modern. În plus, în parcarea restaurantului, oaspeții vor avea și locuri de parcare dotate cu stații de încărcare electrică pentru automobile.

Oferte noi cu ocazia deschiderii

Cu ocazia deschiderii, McDonald’s își așteaptă clienții cu oferte valabile în perioada 14-16 decembrie și 21-23 decembrie: fiecare produs Big Mac, McChicken sau Dublu Cheeseburger este însoțit de un al doilea produs la doar 5 lei, iar la McCafé, clienții se vor bucura de oferta 1+1 la Cafea Tall în perioada 14-16 decembrie.

Cu 82 de restaurante în 24 de orașe din România, McDonald’s primește zilnic peste 230.000 de clienți și are o echipă formată din 5.500 de angajați care se asigură în fiecare zi că oferă cea mai bună experiență fiecărui client. Până la finalul acestui an, McDonald’s plănuiește inaugurarea altor două noi restaurante

Te-ar putea interesa și: