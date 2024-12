În 2023, business-ul a realizat investiții de peste 90 de milioane de lei prin deschiderea a șase noi restaurante. „90% dintre restaurantele noastre sunt dotate cu sistemul digital Experience of the Future. Sistemul digital include meniuri și liste de prețuri digitale, kiosk-uri pentru comandă și plata simplă și rapidă cu cardul, inclusiv contactless” a declarat Valentin Truță, Director General Premier Restaurants România.

Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2023?

În 2023, am înregistrat rezultate de business pozitive, cu o creștere semnificativă a cifrei de afaceri cu 18% față de anul precedent și, astfel, am atins un total de peste 1,7 miliarde de lei. Profitul net al companiei a fost de 144 de milioane de lei, iar toate aceste realizări reflectă angajamentul continuu al echipei de a oferi produse și servicii de calitate în România.

Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2024?

În acest moment, este dificil să estimăm cifra de afaceri și profitul pentru finalul anului 2024, dar avem un plan de expansiune îndrăzneț și bine structurat, pe care am început deja să îl punem în aplicare, și numeroase investiții în desfășurare pentru a susține dezvoltarea business-ului. Ne propunem deschiderea a șapte noi restaurante în zonele unde cererea este în creștere sau unde brandul nu este încă prezent și, desigur, să ne adaptăm strategiile pentru a răspunde nevoilor pieței și să valorificăm oportunitățile care apar. Cred cu tărie că toate aceste obiective pentru 2024 vor aduce rezultate pozitive și vor îmbunătăți și mai mult experiența oferită clienților.

Ce investiții ați realizat în ultimul an?

În 2023, am realizat investiții semnificative, prin deschiderea a șase noi restaurante, în București, Botoșani, Drobeta-Turnu Severin, Craiova, Pitești și Dumbrăvița. Totodată, am continuat proiectele de remodelare și digitalizare a unităților existente, iar investiția totală pentru expansiune și proiectele de modernizare s-a ridicat la peste 90 de milioane de lei.

Suntem deja prezenți în 31 de orașe din România, iar anul acesta, am inaugurat un nou restaurant în Pitești, în Argeș Mall, cu o investiție de peste patru milioane de lei. Totodată, restaurantele Drive-Thru din cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca și cel din Baia Mare au fost modernizate, ca parte a strategiei de digitalizare. Până la final de 2024 planificăm deschiderea a încă 6 restaurante, continuarea proiectelor de digitalizare și investiții în inovația meniului nostru.

Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

Inflația și scăderea puterii de cumpărare sunt două dintre provocările pe care le-am întâlnit în ultimul an, însă nu doar noi, dar și companii din alte industrii. Aceste condiții economice au avut un impact considerabil asupra pieței și a comportamentului consumatorilor. Cu toate acestea, am continuat să ne adaptăm strategiile pentru a menține crescut nivelul de satisfacție al clienților și pentru a asigura stabilitatea și dezvoltarea companiei.

Obținerea unor rezultate bune se datorează în mod direct și contribuției întregii echipe din România, care a demonstrat profesionalism și dedicare. Eforturile comune ne-au permis să navigăm cu reziliență prin aceste provocări.

Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

Am reușit de-a lungul timpului să implementăm o serie de inovații care ne diferențiază pe piață. Punem accent pe digitalizare, astfel că 90% dintre restaurantele noastre sunt dotate cu sistemul digital Experience of the Future, care transformă în bine experiența clienților. Sistemul digital include meniuri și liste de prețuri digitale, kiosk-uri pentru comandă și plata simplă și rapidă cu cardul, inclusiv contactless, și o bucătărie modernă în care produsele sunt pregătite pentru fiecare comandă, reducând risipa alimentară.

De asemenea, funcția Mobile Order & Pay (MOP), implementată în toate restaurantele cu sistem digital integrat, reduce considerabil timpul de așteptare și permite eficientizarea procesului prin care clienții comandă produsele. Funcția este disponibilă în aplicația mobilă McDonald’s, care are 4 milioane de descărcări doar în România. Utilizatorii aplicației beneficiază și de programul de loializare și recompense, acumulând puncte la fiecare comandă, pe care le pot transforma ulterior în oferte speciale.

În plus, suntem atenți la preferințele clienților. Asigurăm o varietate de produse în meniu, pentru a aduce gustul McDonald’s mai aproape de cât mai mulți consumatori. Un exemplu recent în acest sens este seria noastră de burgeri premium, disponibili în ediție limitată și cu ingrediente de calitate, care a avut un succes notabil, mai ales în rândul clienților curioși să încerce noi rețete McDonald’s.

Cum vă selectați și fidelizați angajații?

Susținem diversitatea, echitatea și incluziunea, iar ușile noastre sunt deschise tuturor celor care doresc să se alăture echipei. Investim constant în dezvoltarea profesională a angajaților. Le oferim posibilitatea de a-și construi o carieră de succes într-un mediu de lucru sigur, pozitiv și motivant. Avem o echipă de peste 6.000 de colegi. Suntem unul dintre cei mai mari angajatori din industria alimentară din România.

Un alt aspect important ce contribuie la retenția angajaților în companie este promovarea din interior. Oferim training-uri și programe speciale de creștere. Astfel încât pozițiile manageriale din restaurante sunt atribuite angajaților care au evoluat în companie.

În plus, sprijinim și încurajăm performanța școlară acordând burse angajaților studenți cu rezultate deosebite pe plan profesional și academic. Anul trecut, valoarea totală a acestor burse a fost de 300.000 de lei net.

Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an?

Ne implicăm constant în proiecte care sprijină mediul înconjurător și comunitățile locale. Încercăm să ne amplificăm eforturile în următoarea perioadă, pentru a susține comunitățile în care suntem prezenți.

În calitate de partener fondator și de misiune al Fundației pentru Copii Ronald McDonald, susținem Casele Ronald McDonald din România. Oferim ajutor familiilor în momente vulnerabile. În 2023, prin campania de strângere de fonduri McHappy Day, am colectat donații. Sumele s-au ridicat la peste 3 milioane de lei. Această sumă a mers către achiziția a 220 de paturi de salon și ATI pentru șase dintre cele mai mari spitale și clinici de pediatrie din România. În plus, în 2024, sărbătorim 50 de ani de la înființarea Ronald McDonald House Charities (RMHC) la nivel global. Este un moment pe care dorim să-l marcăm prin intensificarea eforturilor noastre de sprijinire a familiilor din România aflate în momente dificile.

Ne puteți oferi mai multe exemple?

Anul acesta am colaborat cu Asociația Curtea Veche pentru a promova cititul în rândul celor mici. Scopul a fost de a oferi acces la cărți copiilor din medii defavorizate. Prin acest parteneriat, am reușit să donăm peste 2.800 de cărți în 5 școli din țară. Am organizat alături de partenerii noștri din asociație 25 de ateliere de lectură. Peste 2.100 de elevi sunt beneficiarii direcți ai acestor donații.

În același timp, derulăm și un program intern, Voluntar@M, sub care am organizat acțiuni de voluntariat. Vrem să le oferi angajaților o modalitate prin care să contribuie la un mediu mai curat. Să fie un sprijin pentru comunități. De exemplu, în 2023, am desfășurat mai multe acțiuni de igienizare în Constanța, Prahova, Suceava și Breaza. Anul acesta am avut o primă acțiune de plantare în județul Prahova. Ne propunem să dezvoltăm mai mult acest program. Ne dorim să includem cât mai multe echipe din diferite regiuni ale țării.

Cum ați caracteriza mediul economic din România?

Mediul economic din România este dinamic și plin de provocări. Este, totodată, marcat de transformări economice și sociale semnificative. Inflația, scăderea puterii de cumpărare și tensiunile geopolitice din proximitate au avut un impact major asupra comportamentul consumatorilor. Cu toate acestea, conform previziunilor economice ale Comisiei Europene, PIB-ul real al României va crește cu 2,9% în 2024, o perspectivă pozitivă pentru noi.

Cum vedeți viitorul economic al țării?

Am învățat în ultimii ani că incertitudinea este o constantă și că adaptabilitatea și reziliența sunt esențiale în business. Pentru mediul de afaceri este importantă predictibilitatea pe termen lung, care contribuie la dezvoltarea susținută. În pofida acestor provocări, continuăm să avem rezultate financiare bune. Suntem pregătiți să atingem obiectivele setate, împreună cu întreaga echipă.

Vom continua să investim în digitalizare, sustenabilitate și dezvoltarea angajaților. Să asigurăm, astfel, creșterea companiei într-un mediu economic în schimbare.

Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

Suntem o companie centrată pe oameni, care și-a luat angajamentul să ofere clienților produse de calitate și servicii la cele mai înalte standarde.

Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României?

Situația tensionată de la granițele României a avut un impact asupra mediului economic și a comportamentului consumatorilor. A generat incertitudine și precauție. Cu toate acestea, am reușit să ne adaptăm rapid la noile condiții, asigurând continuitatea serviciilor noastre și a lanțului de aprovizionare.