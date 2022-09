Un student a depus în fața Palatului Buckingham un buchet de crini albi în numele lui și al unui grup de prieteni. „Este un șoc uriaș pentru națiunea noastră”, a spus el. De asemenea, liderii de stat ai lumii au transmis mesaje de condoleanțe, amintind că ”puţini oameni au marcat istoria mondială”, aşa cum a făcut-o Regina Elisabeta a-II-a.

Comentarii dure la adresa colonianismului

Și pe rețelele de socializare au curs mesaje de condoleanțe, oamenii exprimându-și regretul, în timp ce unii utilizatori au jubilat, fâcând glume și diverse comentarii pe seama colonialismului Marii Britanii, potrivit Allhiphop.

Fostul star MLB Reggie Jackson s-a numărat printre cei care au încercat să facă o mică glumă la anunțul morții Reginei Elisabeta. El a făcut referire la rolul său din filmul ”The Naked Gun: From the Files of Police Squad”, în care trebuia să o asasineze pe regină, în timpul unui meci împotriva celor de la Seattle Mariners. „Acum știm cu toții că am fost nevinovat!”, a scris el. ”Amin! RIP Queen”, a adăugat Reggie Jackson. Cântăreața Nicki Minaj a decis să amâne lansarea unui videoclip și i-a adus un omagiu reginei, postând următorul mesaj: „RIP, QUEEN”.

Elisabeta a-II-a, simbol al colonialismului britanic

Pe lângă cei care au transmis mesaje în care și-au exprimat regretul pentru moartea reginei, au existat și postări mai dure, legate de moștenirea pe care o lasă regina Marii Britanii, considerată un simbol al colonialismului britanic – o instituție care, susțin azi mulți, s-a îmbogățit. prin violență, furt și oprimare.

„Dacă cineva se așteaptă că o să-mi exprim altceva decât dispreț față de monarhul care a condus un guvern care a sponsorizat genocidul, a masacrat milioane de oameni și a dus la strămutarea familei mele, precum și la consecințele pe care și azi supraviețuitorii încearcă să le depășească, greșește”, a scris pe Twitter Uju Anya, profesor asociat la Universitatea Carnegie Mellon.

Postarea ei a fost preluată de peste 10.000 de ori și a strâns aproape 38.000 de aprecieri.

Aș dansa oricând pe mormântul reginei

Într-un interviu ulterior, Anya, în vârstă de 46 de ani, a spus că este „un copil al colonizării” (mama ei s-a născut în Trinidad, iar tatăl în Nigeria). „Pe lângă colonizarea Nigeriei, a existat și înrobirea oamenilor din Caraibe”, a spus ea.

Zoé Samudzi, scriitoare americană din Zimbabwe și profesor asistent la Rhode Island School of Design, a scris pe Twitter: „Fac parte din prima generație a unei familii care nu s-a născut într-o colonie britanică. Aș putea dansa pe mormintele fiecărui membru al familiei regale dacă mi s-ar oferi ocazia, mai ales pe mormântul reginei”.