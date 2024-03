Regina Camilla a Marii Britanii a fost reprezentată sub forma unei păpuși Barbie. Acesta a fost un semn de recunoaștere al activității sale în cadrul organizației Women Of The World (WOW) Foundation, pe care o prezidează.

Păpușa Barbie, îmbrăcată într-o ținută similară cu cea a Reginei, i-a fost oferită ca gest de recunoștință.

Regina Camilla a făcut o glumă legată de păpușa Barbie

Într-un eveniment desfășurat la Palatul Buckingham pentru a sărbători contribuția WOW, Camilla a ținut în mână mica sa reprezentare. Ea a făcut o glumă spumoasă.

„Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Este genială. Mi-aţi luat cam 50 de ani din viaţă (m-aţi întinerit – n.r.). Cu toţii ar trebui să avem o Barbie”, a comentat acesta.

Printre invitații la eveniment s-au numărat personalități marcante ale Marii Britanii. Printre acestea se numără actrița Helen Mirren, baroneasa Doreen Lawrence, Mel B de la Spice Girls și fosta atletă Kelly Holmes. Alături s-au aflat și elevi și alte persoane implicate în promovarea drepturilor femeilor și fetelor.

Scandalul din 1914 care a rămas în istorie

În timpul discursului său, Regina Camilla a povestit despre două sufragete care au provocat un scandal în mai 1914, spărgând ferestrele palatului cu pietre. Acțiunea a rămas în istorie ca o manifestare a luptei pentru drepturile femeilor.

Obiectele folosite în acea acțiune au fost păstrate din ordinul reginei Maria, soția regelui George al V-lea.

Ridicând pietrele, Regina a exprimat:

„În 1914, cred, ele reprezentau speranţa pentru femeile care le-au aruncat, speranţa că, în viitor, nu vor mai fi victime ale istoriei lor, nici ale forţelor sociale şi economice îndreptate împotriva egalităţii de gen. Mai presus de toate, ele reprezentau speranţa că era posibil, după cum a spus Christabel Pankhurst (fiica lui Emmeline Pankhurst), ca această lume să devină un loc mai bun pentru femei”.

Cum arată jucăria oferită în dar Reginei

Păpușa Barbie, o creație unică, a fost îmbrăcată într-o versiune miniaturală a costumului reginei Camilla. Este vorba de o rochie albastră semnată Fiona Clare, o pelerină neagră de la Amanda Wakeley și cizme negre de la Eliot Zed.

Părul păpușii a fost modelat după buclele reginei. Bijuteriile și accesoriile purtate de jucărie au inclus o insignă WOW, aceeași pe care o purta și Camilla.

Această prezentare specială a avut loc la bordul autobuzului festivalului WOW Girls, care s-a aflat într-un turneu prin țară pentru a promova egalitatea de gen, și a făcut o oprire finală la palat, unde a fost vizitat de Camilla, împreună cu Regina Mathilde a Belgiei și Ducesa de Gloucester.

Helen Mirren a primit și ea o păpușă Barbie specială, o versiune a sa completată cu un mic Oscar, în semn de recunoaștere a premiului obținut pentru cea mai bună actriță în 2007 pentru rolul din „The Queen”.