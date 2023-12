Nimeni nu poate nega dragostea pe care Regele Charles o are pentru soția sa, regina Camilla. Cu toate acestea, este mai temperamental, iar anumite gesturi îl trădează adesea. Cel puțin așa susține The Daily Express, care relatează că Charles „și-a pierdut complet calmul” când s-a simțit deranjat de o anumită atitudine a Camillei.

Momentul respectiv ar fi avut loc în Țara Galilor, când Charles și Camilla se plimbau, în timpul vizitei pe care au făcut-o la Wrexham. După ce i-au salutat pe oamenii care au venit să-i întâmpine, Charles a fost surprins de camerele reporterilor în timp ce părea deranjat de un anumit comportament al Reginei.

Charles a cerut asistenților săi să o aducă înapoi pe Camilla, care continua să stea de vorbă cu oamenii prezenți acolo. Regele poate fi auzit spunând: „Putem încerca să o recuperăm? Vă rog. Trebuie sa plecăm. Am așteptat-o, dar ea continuă să stea acolo.”

Expertul în limbajul corpului, Judi James, a declarat pentru Daily Express că momentul respectiv „demonstrează că deși este sigur pe el, pare iritat de soția lui, ca în celebrul episod cu stiloul”, a spus ea.

„Charles nu are doar un temperament prost, ci dă dovadă și de neînțelegere. Numindu-și soția „ea” și referindu-se la faptul că are o nemulțumire legată de regină când spune „dar ea continuă”, arată că este exasperat. Nu există semne de bună dispoziție, ci doar un bărbat care cere celor din anturajul său să-l scoată din acea situație”, a adăugat experta.

Momentul surprins de ziariști vine după un altul, care a avut loc în luna septembrie. La finalul unei ceremonii care a avut loc în Irlanda de Nord, regelui i s-a cerut să semneze în cartea de oaspeți.

În primă fază, părea doar confuz în ceea ce privește data pe care trebuia să o noteze în registru. În câteva clipe a devenit nervos, după ce a observat că din stiloul cu care scria a început să curgă cerneală, pătându-l pe mâini. Iritat, Regele Charles a ieșit din încăpere.

Regina Consoartă a mai rămas să semneze și ea în cartea de oaspeți.

Iată cum a decurs acel moment, potrivit presei britanice:

„Este 12 septembrie?

– 13, domnule.

– Oh, Doamne! Am trecut data greșit mai jos. 13?

– Da, domnule.

– Ai semnat cu 12 mai devreme.

– Of, Doamne, urăsc asta!

– Fii atent, curge peste tot…

– Nu pot să suport asta! Pățesc așa de fiecare dată!”, este conversația regelui Charles la semnarea documentelor”.