Legături misterioase între Servicii Secrete Ruse și influenceri români în Londra

O clădire discretă din centrul Londrei este cunoscută drept sediul mai multor operațiuni ale Serviciilor Secrete Ruse din Europa. Potrivit Intelligence Online, ea găzduiește și o rețea de influenceri români care sunt legați de Ambasada Rusiei la București.

Conform unor informații apărute la începutul lunii, activitățile de influențare din București, legate de rețeaua Fazze/AdNow, par să facă parte dintr-o acțiune mai mare de interferență externă, care ar fi dus chiar la amânarea alegerilor prezidențiale din România. Rețeaua Fazze/AdNow a desfășurat activități de influențare pro-ruse în România și de combatere a vaccinurilor Covid-19 în Europa de Vest, având sediul la adresa 5 Percy Street, din Londra. Această clădire, aparent banală, cu o terasă georgiană, găzduiește nu doar un salon de înfrumusețare, ci și aproape 180 de companii din întreaga lume, dintre care unele au legături indirecte cu serviciile secrete ruse GRU.

Always Efficient LLP: Conexiuni cu hackeri și acuzații de spălare de bani

Conform publicației britanice Finance Uncovered, Percy Street nr. 5 este și adresa oficială a unei firme numite Always Efficient LLP. Această firmă a fost implicată în activități pe platforma de criptomonede BTC-e, folosită de grupul de hackeri Fancy Bear, care are legături cu GRU, ca parte a încercărilor de a interveni în alegerile prezidențiale din SUA din 2016.

Always Efficient LLP este condusă de Sandra Gina Esparon și Evaline Sophie Joubert, care au fost deja menționate într-o investigație din 2019 a celor de la Bellingcat, privind schemele de spălare de bani din Londra. Înainte de a înființa Always Efficient LLP, cele două femei au condus o altă firmă, Enchanted Business Solutions LP, care a fost mai târziu preluată de Stanislav Fesenko.

Firma Bunelu Ltd: Legături cu influenceri pro-ruși și afaceri dubioase

O altă firmă, Bunelu Ltd, are sediul tot pe Percy Street nr. 5, dar a trecut neobservată până acum. Deși nu are legătură directă cu AdNow, aceasta este legată de o rețea de influenceri români care sunt pro-ruși și susțin public candidatura lui Călin Georgescu la președinția României. Creșterea rapidă a acestuia în sondaje a stârnit suspiciuni că ar fi primit sprijin online din partea Rusiei și Chinei.

Bunelu Ltd a fost înființată la Londra în 2019 și este condusă de Ion Bulgacov, un cetățean moldovean care a fost reținut în România pentru fraudă, dar a fost eliberat pe cauțiune în 2015 și a dispărut în 2017. Bulgacov a fost condamnat la 10 ani de închisoare în 2019, dar în 2021 a fost reținut din nou și apoi eliberat. Procesul său este încă în curs. Deși era căutat de autoritățile din Moldova, Bulgacov a continuat să-și extindă afacerea în Europa de Vest.

În prezent, nu se pot obține informații clare despre activitățile Bunelu din Londra, iar compania și-a schimbat numele în 2021 în E2 Construct Consultancy Ltd. Între timp, o filială a Bunelu a apărut în România, unde se pretinde că activează în domeniul hotelier, dar nu există dovezi clare ale activității sale.

Totuși, la conducerea acestei filiale se află Mihai Rotariu, un om de afaceri cu legături cu aproximativ 20 de firme apropiate de mediul politic din România. Rotariu a fost asociat în una dintre primele sale afaceri cu fratele lui Ion Talpeș, fostul șef al Serviciului de Informații Externe al României între 1992 și 1997.

Tracia Unita: afaceri cu legături rusești

Mihai Rotariu, care a fost membru al Camerei de Comerț Româno-Belaruse și al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Ruse, este și fondatorul companiei Tracia Unita, care a transformat teoriile conspirației într-o afacere de succes. Aceasta reunește teoreticieni pro-ruși ai conspirației și susținători ai lui Călin Georgescu, candidatul de extremă dreapta care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România pe 24 noiembrie.

Principalul partener al Tracia Unita este influencerul britanic Sacha Stone (pe numele său real Simon Jean Paul Sasha Adams), cunoscut pentru promovarea teoriilor conspirației despre pericolele 5G. La vârful carierei sale, Stone avea milioane de urmăritori pe rețelele de socializare și este un susținător al lui Donald Trump și Vladimir Putin.

Când Stone s-a alăturat Tracia Unita în 2021, compania a anunțat o creștere rapidă a valorii sale, susținând că este evaluată la 300 milioane de euro. Această creștere era de fapt legată de achiziționarea de către Tracia Unita a unei aplicații de dating numită Seen, care nu mai există și a cărei valoare fusese estimată în mod arbitrar de fostul său proprietar. Alături de Rotariu, conaționalul său Bruno Mihăilescu este cofondator al companiei Tracia Unita.

Bruno Mihăilescu și Romanița Popescu: afaceri controversate cu rușii

Pe lângă acest rol, el este și directorul a două firme pe care le-a înființat împreună cu femeia de afaceri româncă Romanița Ileana Popescu. Popescu a fost între 2003 și 2004 director executiv al Casei NATO, o organizație neguvernamentală finanțată de guvernul român pe vremea premierului Adrian Năstase.

De asemenea, Popescu are legături indirecte cu ambasada Rusiei la București printr-o colaborare de afaceri cu Andrei Gheorghe Paduret, care este apropiat de Natalia Niță, fost manager la Lukoil și fost angajat al ambasadei Rusiei. Niță este, la rândul ei, apropiată de Boris Golovin, un om de afaceri și fost colonel în GRU, conform Centrului Român pentru Jurnalism de Investigație (CRJI).

Când a fost întrebat despre aceste legături cu Rusia și despre participarea sa la evenimente organizate de ambasada Rusiei, Mihăilescu a avut o reacție amenințătoare: „Nu cred că știi în ce te bagi, uită-te la ce-ți spun. Îți spun să te oprești acum, cât mai ai ocazia.”

Puteți afla mai multe informații aici.