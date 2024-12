La nivel de proiecte, Phinia investește în tehnologii alternative de combustie. „Combustibilii alternativi precum hidrogenul, au capacitatea să reducă dramatic emisiile de carbon, iar noi vom continua să explorăm” a declarat Dan Țețu, director general fabrica Phinia România. Pentru proiectele realizate, Phinia România a fost inclusă în Capital Top 300 Companii, ediția 2024.

Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2023?

Pentru anul 2023, compania PHINIA Delphi România SRL (PHINIA România) a înregistrat o cifră de afaceri 1.720.074.130 LEI și un profit de 65.049.704 LEI.

Cifra de afaceri PHINIA România și-a menținut stabilitatea pe parcursul anului 2023 datorită profesionalismului colegilor mei. Avem o echipă de oameni extraordinari, care în situații provocatoare se autodepășesc și inovează, identifică soluții extrem de eficiente pentru situații particulare, dar care se concentrează pentru a genera rezultate extraordinare per ansamblu. Le mulțumesc public colegilor mei pentru performanța și inovația pe care o aduc an după an, la PHINIA România.

Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2024?

PHINIA România este o filială/subsidiară deținută integral de PHINIA Inc. (PHINIA), o companie globală care este tranzacționată public la Bursa de Valori din New York sub simbolul „PHIN”. Prin politica noastră nu oferim estimări la nivel de subsidiară, însă pe site-ul companiei sunt disponibile perspectivele consolidate ale PHINIA pentru întregul an 2024, la adresa investors.phinia.com. Această prognoză, alte declarații prospective privind performanțele viitoare și informațiile din acest material se bazează pe informații și așteptări actuale și sunt supuse riscurilor, incertitudinilor și unei varietăți de factori, inclusiv a celor descriși în documentele noastre de reglementare disponibile pe site-ul nostru.

PHINIA România continuă să investească în afacerile sale în anul 2024, iar aceste investiții vor fi reflectate în raportul financiar anual.

Ce investiții ați realizat în ultimul an?

Fabrica PHINIA România din Iași va produce integral principalele componente pentru sistemele de injecție pe benzină (GDi) (pentru vehicule de pasageri). În prezent, se produc atât sistem de injecție diesel cât și pompe pe benzină, iar spre finalul anului 2024 va începe, în premieră, producția injectoarelor GDi. Injectoarele pe benzină sunt proiectate pentru a corespunde celor mai noi reglementări pe tema emisiilor, aflate în continuă evoluție,

și funcționează la presiuni care variază între 200 și 600 de bari. Producția primului injector GDi în Iași este planificată pentru luna septembrie, iar estimarea pentru a începe producția de serie este pentru luna decembrie 2024.

Pregătirile pentru noua linie de producție au început prin reconfigurarea spațiului existent în fabrica noastră, încă de anul trecut. Simultan, am demarat schimbul de expertiză și transfer tehnologic în vederea amenajării liniilor de producție. Continuăm să investim în fabrica din Iași, iar echipamentele de producție corespund celor mai înalte standarde de tehnologie la nivel de sub micron.

Injectoarele GDi pe benzină, noile produse ce vor fi realizate în fabrica din Iași, vor putea fi vândute cel mai probabil pe toate continentele către cei mai mari producători de vehicule la nivel mondial.

Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

2023 a reprezentat anul schimbării și flexibilității atât pentru PHINIA România, cât și pentru compania globală în ansamblu, după separarea PHINIA de compania mamă și începerea activității ca și companie independentă, publică, în iulie 2023. Echipele noastre globale, inclusiv PHINIA România, au lucrat neîncetat pentru a asigura o tranziție de succes și continuă să ofere suport pentru necesitățile clienților noștri.

În calitate de furnizor global de top de sisteme de combustie, sisteme electrice și soluții aftermarket, PHINIA s-a confruntat și poate continua să se confrunte cu multe dintre provocările și riscurile întâlnite de alții în industriile și locațiile noastre geografice, în ceea ce privește lanțul de aprovizionare global și constrângerile de infrastructură, impactul condițiilor economice globale și al actelor de război și alte incertitudini. Vom continua să identificăm oportunități care vor permite PHINIA România și fabricii din Iași să fie bine poziționate pentru viitor.

Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

Afacerile PHINIA România sunt concentrate în principal pe piața vehiculelor comerciale și oferă produse către cei producătorii majori de autovehicule, de toate tipurile, pe 4 continente.

Prin divizia de sisteme de combustie, PHINIA investește în tehnologii alternative de combustie care oferă un potențial de sustenabilitate sporită. Combustibilii alternativi precum hidrogenul, au capacitatea să reducă dramatic emisiile de carbon, iar noi vom continua să explorăm și să servim drept lideri în căutarea de soluții cu zero sau mai puține emisii de carbon în industriile noastre. Această abordare strategică este un atu incontestabil pentru prezentul și viitorul afacerilor PHINIA în România.

Cum vă selectați și fidelizați angajații?

PHINIA România se străduiește să angajeze cei mai buni profesioniști în inginerie și, de asemenea, investește în identificarea și susținerea talentelor. Recrutăm oameni de calitate pentru toate departamentele noastre, iar investițiile noastre includ programe axate pe dezvoltarea tinerelor talente. Am inițiat 3 programe de învățământ dual cu specializare tehnică. Avem parteneriate solide cu universitățile din Iași. Le oferim stagii de vară pentru peste 100 de studenți în fiecare an. Ulterior, selectăm cei mai buni studenți și le oferim un internship plătit. Pentru studenții din anii terminali, am dezvoltat programe de ingineri juniori. Le oferim posibilitatea să acumuleze experiență în utilizarea celor mai noi tehnologii din industria auto.

Angajamentul față de salariații noștri și sprijinirea dezvoltării și educației acestora reprezintă o prioritate absolută. Promovăm un mediu de lucru incluziv, în care ne încurajăm colegii să își împărtășească ideile și să își exprime originalitatea și inteligența într-un mod reciproc respectuos. PHINIA România facilitează accesul la cursuri de limbi străine, academii de leadership, întâlniri cu personalități din domeniul artistic, sportiv, bancar sau aviatic, unde se poate discuta liber despre ingredientele succesului și alte oportunități de dezvoltare. De asemenea, avem programe de recompensare și apreciere și oferim salarii și beneficii competitive, inclusiv legate de sănătate și wellness.

Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an?

Susținem comunitățile locale prin inițiative educaționale, medicale și sociale. PHINIA România este un partener al societății civile. Compania susține proiectele ONG-urilor precum Salvați Copiii, Caravana cu Medici, Casa Ronald McDonald Iași, Asociația pentru Valori în Educație sau Fundația Comunitară Iași.

Susținem proiecte care încurajează elevii din medii defavorizate să meargă la școală și să își depășească condiția. Ajutăm inițiative care oferă populației din mediul rural acces gratuit la consultații și investigații medicale.

Fondul PHINIA România pentru Educație este unul dintre programele prin care organizăm anual un concurs de proiecte pentru liceele tehnologice și facultățile Universității Tehnice din Iași. Liceul/Facultatea câștigătoare primește finanțare pentru renovarea și achiziționarea de echipamente de laborator, oferind studenților acces la tehnologiile existente pe piață. Până în prezent, 6 laboratoare au fost modernizate prin acest program.

Cum ați caracteriza mediul economic din România?

Românii au demonstrat că sunt antreprenori excelenți. Companiile internaționale și-au dezvoltat afacerile aici. Totul pentru că au găsit forță de muncă calificată și oameni competenți. De asemenea, au găsit manageri capabili să gestioneze destinele unor afaceri de sute de milioane de euro. PHINIA România va continua să investească în afacere și angajați. În plus, va sprijini în continuare comunitățile locale din România.

Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

Fiind o companie globală, suntem sensibili la condițiile de afaceri, economice și de reglementare globale și regionale, în special la cele specifice industriilor noastre. Am implementat procese pentru a monitoriza aceste condiții și alte incertitudini. Vom continua să atenuăm aceste riscuri și să ne concentrăm acolo unde este necesar. Scopul este de a continua să îndeplinim necesitățile clienților noștri din România și din alte țări.

Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

Oamenii PHINIA sunt remarcabili și asta ne definește pe noi, ca și companie! PHINIA este capabilă să se adapteze în permanență la dinamica pieței. Utilizăm cele mai moderne tehnologii și ne străduim să oferim un loc de muncă incluziv și sigur pentru angajații noștri.

Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României?

Succesul afacerii noastre se bazează pe o serie de factori globali și regionali. Aceștia sunt supuși unor riscuri și incertitudini diferite. Vorbim inclusiv de cele care pot afecta sau se pot referi la granițele, economiile, lanțurile de aprovizionare, infrastructurile, actele de război și altele din România și din alte țări. Echipele noastre din România și din alte țări sunt rezistente. Încercăm să acționăm cu flexibilitate și adaptabilitate acolo unde este necesar. Scopul este de a ne sprijini angajații, clienții, furnizorii și comunitățile locale.