Pacienții din România au acum acces la un medicament inovator pentru scleroza multiplă. Terapia este disponibilă în regim compensat prin Programul Național de Neurologie, a precizat medicul Armand Frăsineanu de la Spitalul Colentina.

„Sunt prevăzute în ghidurile de tratament al sclerozei multiple aprobate de Societatea Română de Neurologie, sunt incluse în programele naționale și sunt, la ora actuală, pe o formulă, hai să-i spunem birocratică, asta nu afectează pacientul, numită cos-volum.

Practic, în centrele de tratament pentru scleroza multiplă pacientul este evaluat și poate să fie inițiat orice tratament din cele incluse în Programul Național de Tratament al Sclerozei Multiple. Mulți pacienți vin și spun: am auzit că există un tratament nou, îl vreau eu. Nu este corect.

Atâta timp cât un pacient are o evoluție bună sub tratamentul pe care îl are, nu are rost să schimbăm tratamentul; deci nu se face la cerere”, a spus Armand Frăsineanu.

Cine sunt cei vizați?

Pacienții diagnosticați cu forma primar progresivă a sclerozei multiple vor putea beneficia și ei de acest tratament, a precizat reporterul RRA Adriana Turea.

La nivel global, peste 160.000 de pacienți au fost tratați până acum cu acest medicament, care este singura terapie cu administrare o dată la șase luni, indicată atât pentru scleroza multiplă recurent remisivă, cât și pentru tratamentul sclerozei multiple primar progresive.