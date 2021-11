79% dintre companiile industriei serviciilor de afaceri consideră că cifra lor de afaceri va crește în 2022

“Shaping the face of our future” este tema conferinței anuale organizată de ABSL (Asociația Business Service Leaders) în perioada 16 – 18 noiembrie 2021. La eveniment s-au înscris peste 500 de participanți. Tema din acest an face referire la contribuția individuală a fiecărui jucător în crearea și dezvoltarea industriei în această perioadă dificilă