România câștigă premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut la Festivalul de Film de la Berlin

duminică, 25 februarie 2018

Pelicula "Touch me not" ("Nu mă atinge-mă") de regizoarea Adina Pintilie a fost distinsă cu premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut - GWFF Best First Feature Award- la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.