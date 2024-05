Robert De Niro, un adversar cunoscut al lui Donald Trump de mai mulți ani, l-a criticat din nou pe fostul președinte american într-un interviu recent.

În timpul emisiunii „The 11th Hour” de pe MSNBC, actorul l-a caracterizat pe candidatul Partidului Republican pentru Casa Albă drept „bolnav” și un „monstru”.

Robert De Niro afirmă că americanii nu realizează cât de mare este pericolul în care în care Trump se întoarce la Casa Albă. Celebrul actor nu se oprește aici. Ȋl cataloghează pe Donald Trump drept un clovn.

Din păcate, adaugă De Niro, mulți americani au ajuns să se identifice cu comportamentul acestuia.

„There is not one redeeming thing about him.”

