Simona Halep s-a calificat în finala de la Shenzen

Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat în finala turneului de la Shenzen, China, după ce a trecut de Irina Begu, locul 43 WTA, scor 6-1, 6-4. În finală se va duela cu învingătoarea meciului Maria Sharapova - Katerina Siniakova.

Primul set s-a încheiat cu Halep câştigătoare. Simona a servit excelent şi a închis setul cu 6-1, lăsând-o pe Irina fără vreo şansă de a reveni.

Jucătoarele române de tenis Simona Halep şi Irina Begu sunt adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Cele două românce sunt adversare pentru şasea oară în circuitul profesionist.

Meciul semifinalelor WTA dintre Simona Halep şi Irina Begu a început în această dimineaţă.

Cele două jucătoare s-au mai duelat de cinci ori, iar Halep a câştigat de fiecare dată. Ultimul meci a avut loc în 2016, la Wuhan, când Begu a abandonat în setul doi.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, că se simte încărcată şi pregătită înaintea primului turneu de Mare Şlem al anului, Australian Open. "Am avut patru săptămâni de vacanţă. Am ieşit aproape în fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am gândit deloc la tenis, nu am făcut nimic, nu m-am gândit deloc la locul 1 WTA'', a spus Halep pentru WTA Insider.

