Fifor: Modernizarea marinei militare nu poate fi amânată

'Am continuat astăzi vizita de lucru la structurile marinei noastre militare, la Centrul 39 Scafandri din Constanţa, urmat de Grupul 256 Elicoptere din Tuzla şi am încheiat ziua la Mangalia, în portul militar, unde am văzut Divizioanele 150 Nave Purtătoare de Rachete şi 50 Corvete', a scris Fifor, pe Facebook.

Ministrul Apărării precizează că este determinat să contribuie la procesul de modernizare a marinei militare.

'Dacă ar fi să sintetizez în doar două cuvinte impresiile cu care plec după întâlnirea cu profesioniştii Forţelor Navale Române, acestea ar fi: optimism şi determinare. Optimism, pentru că m-am convins că interesele de securitate ale României la Marea Neagră sunt apărate de oameni foarte valoroşi, cu pasiune şi vocaţie pentru profesia lor. Am văzut echipe sudate şi eficiente, în care fiecare om îşi cunoaşte rolul şi îşi îndeplineşte precis sarcinile. Iar determinarea o asum în nume propriu, dar şi al echipei pe care o conduc la vârful ministerului, în ceea ce priveşte modernizarea marinei militare a României, care nu mai poate fi amânată', a scris Fifor.

Potrivit ministrului Apărării, anul 2018 va fi unul 'de referinţă' pentru această categorie de forţe.

'Suntem pregătiţi să lansăm programul de achiziţie a corvetelor multifuncţionale - program care va asigura, prin offsetul aferent, şi modernizarea celor două fregate tip T-22 şi vom pregăti condiţiile pentru derularea achiziţiilor pentru sistemul de instalaţii mobile de lansare de rachete antinavă. Suntem în plin proces de fundamentare a concepţiei de înzestrare pentru încă un program strategic - dotarea Forţelor Navale cu submarine, concepţie pe care o vom prezenta cât mai curând în CSAT, pentru aprobare, iar ulterior Parlamentului României', a arătat Fifor.

El a precizat că toate aceste lucruri se vor derula pornind de la 'condiţia esenţială şi nenegociabilă' ca aceste produse de înalt nivel tehnologic să fie realizate în România, pentru a întoarce în industria naţională de apărare importante resurse.

'Pentru a putea consolida poziţia strategică a României la Marea Neagră avem nevoie de forţe navale performante, iar 2018 va fi începutul împlinirii acestor obiective', a mai afirmat Fifor. AGERPRES