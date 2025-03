Un avocat bucureștean, Cătălin Dinulescu, a fost pus sub acuzare pentru incitare la violență în legătură cu pasiunile paroxistice declanșate de Călin Georgescu, fostul candidat la întâia demnitate în stat. Avocatul avocatului, presa și vectorii de opinie favorabili „președintelui ales” în cadrul „turului doi, înapoi” au prezentat măsura luată de procurori a fi una profund abuzivă și cras anti-democratică. Avocatul este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cei care au sărit în apărarea avocatului Cristian Dinulescu au invocat din Ordonanța de luare a măsurii controlului judiciar acel pasaj care se referă la „rezoluția infracțională”(decizia de săvârșire a unei infracțiuni), în baza căreia avocatul a comis presupusa infracțiune pentru care este pus sub acuzare:

„În perioada 24.10.2025-26.01.2025, acționând in baza unei rezoluții infracționale unice (determinată în baza aceluiași mobil – manifestarea susținerii față de un candidat la alegerile prezidențiale din Romania și dezaprobarea față de un partid aflat la guvernare), inculpatul Dinulescu Cătălin, având calitatea de avocat în cadrul Baroului București, printr-un discurs ținut în cadrul unei adunări publice la evenimentul de tip-protest din data de 24.01.2025, din Piața Victoriei, și ulterior, în data de 26.01.2025, prin încărcarea de conținut digital (tip-filmuleț), pe contul personal de TikTok , reprezentând o înregistrare audio-video cu persoana sa, a incitat publicul la acte de violență împotriva unei categorii de persoane definită pe criterii de apartenență politică ( Partidul Social Democrat )”.

Parcurgerea doar a acestui fragment din Ordonanță poate duce lesne la impresia că avocatul este victima unui abuz de tip dictatorial, prin care i se încalcă libertatea de exprimare. Ceea ce adepții din media și apărătorul legal al avocatului au și decretat: „Intimidare și limitare a libertății de exprimare”.

Pentru cine a avut însă curiozitatea să parcurgă întreaga Ordonanță, lucrurile au apărut într-o cu totul altă lumină. Odată depășit pasajul în care se face referire la rezoluția infracțională, în document apar citate și declarațiile publice incriminate. Atât aceea rostită la mitingul de susținere a lui Călin Georgescu, cât și aceea postată pe TikTok. Să le vedem, așa cum apar ele în Ordonanță:

Anchetatorii au stabilit că, în cadrul evenimentului de protest din 24 ianuarie 2025, din Piaţa Victoriei, avocatul a rostit următorul discurs:

„Vrem pe el, atât! Bă! Voi dacă nu… Dacă încercați ceva împotriva acestui om, nesocotiți voința noastră! Vă călcăm pe cap! Dacă îndrăzniți să faceți ceva… vă călcăm pe cap! Păi, vă jucați, mă, cu noi? (…) Unde ești mă, bărbatule? Vino, mă, aicea la o horă! Să facem bătaia! (…) Vino, mă, bărbatule aicea! Oricum o să ajungem și la (…) în curând! Nu mai rămâne nimic din sediul ăla al vostru, mă! O să vedeți că acum suntem așa o mie, două, cât or să fie! Dar, o să fim mai mulți! Și mai mulți! Bă, chiar vreți să punem mâna pe ciomege! Păi! Vă scoatem mă cu ciomege! Dacă ne rugați, venim imediat!”

De asemenea, pe data de 26 ianuarie 2025, bărbatul a încărcat pe platforma TikTok un clip video în care a afirmat:

„Vă e frică, mă, ticăloșilor? Vă e frică, nu? Ziua Z se apropie! Se apropie! Stați liniștiți, că ne pregătim! O să fim, nu 500 de mii în stradă, mă, … o să fim 1 milion, mă! O să vă călcăm pe cap, mă! Vă e frică, nu? Am văzut în Piața Victoriei! Bă, în Piața Victoriei, câte unități de jandarmi ați adus, mă? Noi am venit pentru hora unirii! Doar v-am zgâlțâit, mă, puțin! Să vedeți cum e! Am tras de gardurile alea puțin și v-ați (…) pe voi! Erau jandarmii ăia, erau uzi… ăia din față! Au chemat o mie și una de țestoase prin spate pe acolo! Nu o să vă mai apere, mă, nici jandarmii! Nici poliția, nici nimeni! În fața poporului nu va sta, mă, nimeni! Ați înțeles? Marș, mă! Marș, mă! Că vă măturăm cu voi pe jos, mă! Feriți-vă de furia poporului! Feriți-vă, că va fi jale!”