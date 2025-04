Avocatul lui Călin Georgescu: ”Vă călcăm pe cap!”

În cadrul discursului său, Dinulescu a îndemnat manifestanții să „pună mâna pe ciomege” și a amenințat autoritățile, declarând că vor călca politicienii „pe cap” dacă vor încerca să ia măsuri împotriva lui Călin Georgescu. „Vă călcăm pe cap! Dacă îndrăzniți să faceți ceva… vă călcăm pe cap! Păi, vă jucați, mă, cu noi?”, a spus avocatul, incitând la o atitudine violentă față de autoritățile statului.

Parchetul a detaliat și alte declarații ale lui Dinulescu, făcute în cadrul aceleași manifestări și într-un videoclip postat pe TikTok. Avocatul a amenințat că protestul nu va fi limitat la câteva sute de persoane, ci va aduna un milion de oameni, care vor călca „pe cap” autoritățile și vor „mătura” cu jandarmii și poliția. De asemenea, Dinulescu a insinuat că, în fața furiei populare, autoritățile nu vor avea nicio protecție.

„O să fim, nu 500.000 în stradă, mă… o să fim un milion, mă! O să vă călcăm pe cap! Vă e frică, nu? Am văzut în Piața Victoriei. Câte unități de jandarmi ați adus? Noi am venit pentru Hora Unirii! Doar v-am zgâlțâit, mă, puțin! Să vedeți cum e!”, a continuat acesta, evidențiind o retorică extrem de violentă. ”Noi am venit pentru Hora Unirii! Doar v-am zgâlțâit, mă, puțin! Să vedeți cum e! Am tras de gardurile alea puțin și v-ați … pe voi! Erau jandarmii ăia uzi… ăia din față!Au chemat o mie și una de țestoase, prin spate pe acolo! Nu o să vă mai apere nimeni, mă, nici jandarmii, nici poliția, nimeni! În fața poporului nu va sta, mă, nimeni! Ați înțeles? Marș, mă, că măturăm cu voi pe jos! Feriți-vă de furia poporului, feriți-vă că va fi jale!”, mai precizează Parchetul.

Astfel, procurorul Circiumaru a emis mandat de aducere pe numele avocatului Catalin Dinulescu din Baroul Bucuresti, pe care ulterior l-a pus sub control judiciar pentru pretinsa infractiune constand in incitare la violenta, ura sau discriminare in forma continuata.

Mai exact, avocatul este inculpat pentru anumite mesaje de protest transmise prin intermediul retelelor de socializare si la un protest din Piata Victoriei, mesaje in care isi exprima revolata fata de lovitura de stat comisa in Romania prin anularea alegerilor din noiembrie 2025.