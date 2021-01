Proteste în Australia faţă de o sărbătoare naţională care provoacă tensiuni puternice. Este vorba despre „Ziua Australiei”, considerată o insultă la adresa populaţiilor indigene.

Marţi, mii de australieni au manifestat la Sydney, în ciuda restricţiilor privind adunările impuse împotriva răspândirii COVID-19. Motivul: sărbătoarea naţională ce marchează sosirea primilor colonişti britanici în Australia în 1788. Momentul este considerat de mulţi drept o insultă la adresa populaţiilor indigene, relatează dpa şi France Presse.

„Ziua Australiei”, sărbătorită la 26 ianuarie, marchează începutul opresiunii popoarelor autohtone. Protestatarii cer ca această sărbătoare naţională să fie regândită. Ei susţin că 26 ianuarie nu este altceva decât „Ziua Invaziei”.

Mii de persoane s-au adunat într-un parc din centrul oraşului Sydney, în ciuda ameninţărilor că vor fi amendate şi arestate de către poliţie. Restricţiile nu permit în acest moment mulţimi mai mari de 500 de persoane. Asociaţiile care organizează în general manifestaţii în această zi au anulat marşul ce are loc în mod tradiţional în oraş pe 26 ianuarie.

Autorităţile au refuzat să acorde o derogare organizatorilor marşului, chiar dacă niciun caz de COVID-19 nu a fost înregistrat în oraş de mai bine de o săptămână, potrivit Agerpres.

Poliţia a anunţat că 5 persoane au fost arestate, una dintre ele pentru agresarea unui ofiţer.

„Suveranitatea nu a fost cedată niciodată”, „Fără dreptate, fără pace” au scandat protestatarii. Au putut fi văzute şi bannere pe care scria „Black Lives Matter” sau „Aceasta nu este o zi de sărbătoare”.

„Pentru noi, acest lucru echivalează cu un genocid cultural. Familiile noastre au fost sfâşiate. Ani şi ani de boală şi foamete. Şi impactul intergeneraţii continuă să fie resimţit astăzi”, a declarat un protestatar pentru AFP.

„Ziua Australiei”, care a fost declarată oficial sărbătoare abia în 1994, este în centrul unor polemici în creştere în ultimii ani. Prezenţi în Australia de cel puţin 40.000 de ani, aborigenii, al căror număr era estimat la un milion la sosirea coloniştilor în 1788, reprezintă acum doar 3% din cei 25 de milioane de australieni.

Aborigenii rămân de departe cea mai defavorizată populaţie din ţară, în special cu rate mai ridicate de sărăcie şi încarcerare. Starea lor de sănătate este mai proastă decât a populaţiei generale.

Dreapta continuă să apere cu înverşunare principiul sărbătorii de la 26 ianuarie. Şeful Guvernului, conservatorul Scott Morrison, a declarat despre cursul istoriei că „s-a schimbat pentru totdeauna” în 1788 şi că „această realitate nu poate fi schimbată”.

„În bine sau în rău, acesta este momentul în care Australia şi-a început marşul spre modernitate”, a spus el la o ceremonie la Canberra. „Şi noi sărbătorim astăzi tocmai această călătorie care este încă în curs”, a adăugat el.

Police made a bunch of arrests in the wake of the Sydney #InvasionDay rally. This was not the main protest but rather a few breakaway contingents which were existing The Domain via Hyde Park. Cops tried to stop legal observers from assisting in this clip pic.twitter.com/j5u2MzNSuo

