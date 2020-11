Australia a raportat prima zi fără niciun caz de transmitere locală a noului coronavirus pentru prima dată după aproape cinci luni, a precizat duminică ministrul Sănătăţii, Greg Hunt, potrivit DPA.

Conform datelor raportate, este pentru prima dată după 9 iunie când pe teritoriul Australiei nu s-au mai înregistrat cazuri de transmitere comunitară, a precizat Hunt pe Twitter.

Zero community transmission cases today – Australia wide. The first national zero community transmission day since June 9.

Thank you to all of our amazing health & public health workers & above all else, the Australian people. pic.twitter.com/jYuFO54mHj

— Greg Hunt (@GregHuntMP) November 1, 2020