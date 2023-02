Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, 24 februarie, la împlinirea unui an de la începutul războiului rus împotriva Ucrainei, că în 24 februarie anul trecut milioane de ucraineni au ales să nu fugă, ci să înfrunte pericolul. „Şi în acest an am rămas de neînvins. Ştim că 2023 va fi anul victoriei noastre”, arată șeful statului ucrainean.

„În 24 februarie, milioane dintre noi au făcut o alegere. Nu un steag alb, ci unul albastru şi galben. Să nu fugim, ci să înfruntăm. Să rezistăm şi să luptăm”, a afirmat Volodimir Zelenski, vineri, 24 februarie, într-un mesaj pe Twitter. El s-a arătat încrezător că Ucraina va obţine victoria în acest an.

„A fost un an de durere, suferinţă, credinţă şi unitate. Şi în acest an am rămas de neînvins. Ştim că 2023 va fi anul victoriei noastre”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei a intrat astăzi în al doilea an, fără să se întrevadă un final pentru acest conflict care a dus la moartea a zeci de mii de oameni, a distrus oraşe şi localităţi, a forţat milioane de persoane să fugă şi a adus o tensiune de Război Rece în relaţiile internaţionale.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2023