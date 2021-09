Zboruri anulate în Canare din cauza vulcanului Cumbre Vieja. Norul de cenușă face imposibil traficul aerian

Presa internațională notează că trei zboruri la plecare şi patru la sosire, toate zboruri interne, au fost anulate, o premieră de la începutul erupţiei, a precizat Aena pe site-ul său, fără a oferi informaţii privind programul pentru zilele următoare.

Compania Iberia a anulat un zbor din Madrid care urma să sosească la ora locală 19:10 (18:10 GMT).

France Presse informează că celelalte şase zboruri anulate sunt regionale, făcând legătura între La Palma şi alte insule din acest arhipelag turistic situat în largul coastelor de nord-vest ale continentului african. Zborurile ar fi trebuit să fie asigurate de companiile Binter, Canarayfly şi Air Europa.

Explozii violente şi acest imens nor de cenuşă emanat de vulcanul Cumbre Vieja au determinat, de asemenea, autorităţile să dispună vineri evacuarea mai multor cartiere din oraşul El Paso.

Imagini difuzate de Garda Civilă arătau o grădină acoperită complet de ”între 30 şi 40 de centimetri” de cenuşă vulcanică.

Erupţia vulcanului Cumbre Vieja nu s-a soldat cu răniţi sau morţi, dar a dus deja la evacuarea a aproximativ 6.100 de persoane, între care 400 de turişti, înainte de aceste noi evacuări.

Erupția vulcanului a produs numerose drame, există și români afectați. Sute de familii își văd agoniseala de o viață distrusă de lava care nu poate fi oprită, iar autoritățile spaniole declară deja că reconstrucția va fi dificilă.

Erupția vulcanului din La Palma lasă în urmă doar cenușă și drame. Sute de familii fug să își salveze lucrurile din case înainte că lava să le distrugă tot ce au agonisit.

Localnicii și-au părăsit casele cu lacrimi în ochi, încărcați cu paturi, saltele, mașini de spălat, frigidere și obiecte personale. Pentru multe din locuințe, oamenii încă plăteau rate la bancă.

Nimeni nu se aștepta ca erupția să fie atât de puternică. Lava s-a întins pe o suprafață de peste o sută de hectare și a distrus în jur de 200 de case, o școală și mai multe drumuri.

Viktoria Pinter este unul dintre românii de pe insulă. Ea locuieşte pe partea de insulă care acum nu este în pericol. Studentă la astronomie, ea urmăreşte zilnic evoluţia erupţiilor, de la Observatorul din La Palma.

“Când am văzut vulcanul, lava prima oară nu am avut cuvinte. Am stat acolo cu gura căscată. Acolo, unde este norul acela urât, acolo este vulcanul.

În zilele trecute, nu au fost nori înalţi peste insulă şi s-a văzut mai clar norul care se formează numai din vulcan şi chiar şi de aici se aude zgomotul”, a povestit românca.