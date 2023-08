UPDATE

Aeroportul Internațional Catania a anunțat că spațiul aerian al aeroportului Catania – Fontanarossa Vincenzo Bellini va rămâne închis din cauza erupției vulcanului Etna până pe 15 august 2023, ora șase dimineața, iar zborurile sunt suspendate. Aceste informații sunt puse la dispoziția cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană de către Ministerul Afacerilor Externe.

MAE îi sfătuiește pe călători să verifice situația zborurilor pe site-ul internet al aeroportului din Catania, la adresa https://www.aeroporto.catania.it/voli/partenze-arrivi/, sau să sune la companiile aeriene pentru a afla informații actualizate cu privire la situația zborurilor anulate sau reprogramate.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului României din Catania: +39095537909, +39095536139 și la Consulatul General al României la Roma: +390683523344; +390683523352; +390683523358; +390683523356; +390683523369; +390683523371; +390683523374, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center de serviciu.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de permanenţă în funcţie de regiune:

* Consulatul României la Catania: +393209653137;

* Consulatul General al României la Roma: +393451473935;

* Consulatul General al României la Milano: +393661081444;

* Consulatul General al României la Bologna: +393248035171;

* Consulatul General al României la Torino: +393387568134;

* Consulatul General al României la Trieste: +393408821688;

* Consulatul General al României la Bari: +393346042299.

ȘTIRE PRINCIPALĂ

Aeroportul din Catania (Sicilia) a întâmpinat anumite probleme din cauza vulcanului Etna. Presa internațională scrie că decolările și aterizările de pe aceste aeroport au fost oprite în cursul zilei de luni, după o erupție a vulcanului Etna.

Peste noapte, vulcanul de 3.330 de metri înălțime a început să arunce lavă și cenușă. Înainte de zori, fluxul de lavă a încetat, dar unul dintre cratere a continuat să scuipe cenușă fierbinte.

Un anunț de pe contul X (fost Twitter) al aeroportului precizează că zborurile spre și dinspre Catania, o cunoscută destinație turistică, sunt oprite până la ora locală 20:00 (18:00 GMT).

Aeroportul din Catania urma să opereze luni 235 de zboruri, potrivit experților în date aeronautice Cirium. Dar s-a închis după sosirea unui zbor de la Casablanca, luni, la ora locală 2:38.

Aeroportul se află la aproximativ 50 km sud de Etna.

Zborul easyJet de la ora 6:30 de la Londra Gatwick spre Catania a pleca la ora 14:00 și a zburat spre aeroportul Comiso, care se află la 150 km de Etna, în sud-estul Siciliei. Ora estimată de sosire a fost de 18:05 – cu peste șapte ore întârziere față de program.

Un al doilea zbor easyJet de la Gatwick a fost anulat, împreună cu plecările de la Bristol și Edinburgh.

Ambele plecări de luni de la Luton ale easyJet au fost redirecționate către Comiso.

Un purtător de cuvânt al easyJet a declarat: „Din cauza erupției Muntelui Etna și a norului de cenușă care a urmat în apropierea pistei sale, aeroportul Catania este în prezent închis.

La fel ca toate companiile aeriene care operează în Catania, easyJet nu poate opera în prezent multe dintre zborurile sale programate către și de pe aeroport astăzi. Am redirecționat unele dintre zborurile noastre pentru a opera astăzi pe aeroportul Comiso.

Mt Etna Erupting Now!! Join us in watching her erupt!#mountetna #Sicily #livestreaming https://t.co/bPsuKn2XWm pic.twitter.com/bAVPffPUkR

— Stormzy (@StormzyBlonde) August 13, 2023