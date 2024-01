Erupţie vulcanică în Islanda, în partea de sud-vest a ţării. Lava a ajuns deja în micul orăşel Grindavik.

Deși inițial nu a existat nicio amenințare imediată pentru locuitorii din micul oraș de pescari, care se afla deja sub ordine de evacuare, acum mai multe clădiri sunt cuprinse de flăcări din cauza erupției de duminică, transmite CNN.

Lava from Iceland’s second volcanic eruption in the past month has spilled into the streets of Grindavik. ⁰

This just confirms Hanke’s School Boy’s Theory of History: It’s just one damn thing after another.pic.twitter.com/qMHqxvG3UF

— Steve Hanke (@steve_hanke) January 14, 2024