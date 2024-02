Biroul meteorologic al țării a emis un avertisment referitor la începutul erupției vulcanice la nord de Sylingarfell.

Activitatea seismică intensă a început în jurul orei 5:30 dimineața. Erupția propriu-zisă a avut loc aproximativ 30 de minute mai târziu, conform declarațiilor autorităților. Cu scopul de a asigura siguranța, stațiunea balneară geotermală Blue Lagoon a fost temporar închisă.

Geofizicianul islandez Ari Trausti Gudmundsson a declarat că, deși riscul pentru orașul pescăresc Grindavik, evacuat în urma unei erupții din ianuarie, este redus, fenomenul vulcanic poate reprezenta o amenințare pentru drumurile către Grindavik, centrala electrică și chiar Blue Lagoon. El a subliniat că nivelul riscului depinde de cantitatea de lavă care va fi emisă.

🚨#BREAKING: Iceland Volcano has erupted for the third Time now this year

📌#Reykjanes | #Iceland

The Reykjanes Peninsula located in Iceland has erupted for the third time, unleashing massive amounts of lava and lava flows, this time a bit further north than the December… pic.twitter.com/abJhrPF7L5

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 8, 2024