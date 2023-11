Vulcanul Etna, cel mai activ din Europa, a erupt din nou vineri seara. A proiectat jeturi de lavă incandescentă care au luminat cerul nocturn în apropierea orașului Catania, aflat pe insula italiană Sicilia, conform informațiilor furnizate de BBC.

Lava fierbinte a coborât pe versantul sud-estic al vulcanului italian, notează jurnaliştii de la BBC.

Etna este cel mai înalt vulcan din Europa, având o înălţime de 3357 de metri. El se află într-o stare constantă de activitate începând din 2013. Vulcanul de pe insula Sicilia se află în apropierea oraşelor Messina și Catania.

Sizzling hot lava streamed down from the snow-covered slopes of Mount Etna late on Friday (November 24).https://t.co/Z7L1uYclb6

— Weather (@Mystartweather) November 25, 2023