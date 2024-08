Wizz Air şi-a redus previziunile anuale de profit

Wizz Air şi-a redus previziunile anuale de profit cu o zi în urmă, după ce a raportat o scădere de 44% a profitului operaţional din primul trimestru al acestui an, parţial, din cauza costurilor legate de problemele cu motoarelor fabricate de Pratt & Whitney şi a contractelor de leasing pentru a spori capacitatea. Informațiile respective au cauzat scăderea acţiunilor companiei aeriene ungare cu 19,9%.

Wizz Air folosește avioane Airbus. Compania aeriană ungară s-a confruntat cu provocări legate de motoarele create de Pratt şi Whitney RTX, 46 dintre avioanele sale fiind reţinute la sol pentru inspecţii în această vară. Totuși, cererea pentru zboruri este încă mare. De aceea, compania aeriană ungară plănuiește să-și mărească semnificativ flota în următorii ani, adăugând noi avioane Airbus.

Acum, Wizz Air va trebui să-și modereze așteptările. A anunțat deja că se așteaptă la un profit anual între 350-450 de milioane de euro, mai puțin decât prognoza inițială de 500-600 de milioane de euro.

„Tarifele noastre se îmbunătăţesc în continuare, dar concurenţii noştri le scad pe ale lor şi asta ne afectează”, a spus directorul general al Wizz Air, Jozsef Varadi, potrivit agenției de presă Reuters.

Început de an dificil pentru companiile aeriene din Europa

Companiile aeriene din Europa au avut un început de an dificil din cauza creșterii costurilor și a scăderii cererii, după o perioadă de creștere rapidă post-pandemie. De exemplu, Air France-KLM, Lufthansa și Ryanair au avut un al doilea trimestru greu. În plus, profitul lor din primul trimestru, încheiat pe data de 30 iunie 2024, a fost de 44,6 milioane de euro, mult sub estimarea analiștilor de 144,3 milioane de euro.

Conform analiştilor LSEG, costurile au fost mai mari decât se așteptau. Scăderea prognozei anuale va dezamăgi probabil investitorii.

Industria aviației a avut probleme cu întârzierile livrărilor de avioane de la Boeing și Airbus, după ce s-a terminat pandemia provocată de coronavirus. Problemele de la Boeing au fost agravate de îngrijorările legate de siguranță. În luna iunie, Airbus a avertizat că vor fi și mai multe întârzieri, recunoscând, totodată, că se confruntă cu dificultăți în lanțul de aprovizionare.