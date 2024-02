În cadrul unei conferințe organizate de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), Wesley Clark, fostul comandant al Forțelor Aliate din Europa, a analizat atent strategiile adoptate de Statele Unite în contextul conflictului din Ucraina. Amintim că acesta a izbucnit în urmă cu doi ani.

Clark a evidențiat atât aspectele pozitive, cât și pe cele negative ale abordării americane în gestionarea acestui conflict. Totodată, fostul oficial al NATO a avertizat cu privire la consecințele unei posibile prăbușiri a apărării Ucrainei.

Conform lui, o astfel de prăbușire ar putea permite armatei ruse să avanseze către granițele NATO și dincolo de acestea.

Conflictul din Ucraina traversează o fază extrem de delicată și periculoasă în acest moment. Wesley Clark consideră că este crucial ca legea privind ajutorul suplimentar să fie adoptată în Congres. Conform declarațiilor oficialului, absența acestui ajutor ar complica semnificativ capacitatea ucrainenilor de a-și menține pozițiile curente în estul țării.

Generalul american avertizează că nu doar orașele Harkov și Kiev sunt în pericol, ci și granițele NATO.

Clark este veteran al războiului din Vietnam și fost comandant al forțelor NATO în Kosovo.

„Dacă adoptăm o lege a ajutorului și tratăm Ucraina în criză așa cum am tratat Israelul în 1973, când am luat de fapt arme de la propriile noastre forțe din Germania și le-am livrat Israelului, dacă am trata Ucraina în acest fel și am livra armele potrivite în locurile potrivite, am putea stabiliza situația în care ne aflăm acum.

Generalul Wesley Clark avertizează că Ucraina trebuie să fie dotată cu mijloace moderne de apărare militară, mai ales în ceea ce privește apărarea aeriană.

Generalul avertizează că, deși dronele sunt impresionante și oferă multiple avantaje, inclusiv capacitatea de a construi mai multe într-un ciclu de dezvoltare mai rapid decât cel al rușilor, acest avantaj nu va dura mult. Rușii îi vor ajunge din urmă rapid pe ucraineni.

Generalul american în rezervă trage un semnal de alarmă, afirmând că lipsa sprijinului din partea Vestului pentru Ucraina ar putea aduce pericol nu doar asupra orașelor Harkov și Kiev, ci și asupra granițelor NATO.

Generalul a subliniat că Statele Unite și partenerii lor au livrat Ucrainei o cantitate adecvată de armament pentru a împiedica o înfrângere. Însă nu au furnizat niciodată suficient pentru a asigura o victorie decisivă împotriva Rusiei.

„Dacă armata ucraineană va duce un război care se desfășoară în mișcare, nu are nevoie de 31 de tancuri (americane) și 100 de tancuri Leopard. Are nevoie de 1000-2000 de tancuri. Nu are nevoie de 300 de piese de artilerie remorcate, are nevoie de artilerie autopropulsată; nu are nevoie de 25 de F-16, are nevoie de câteva sute de F-16“, afirmă Clarke.