O țară întreagă știe cine este Mugur Isărescu și cu ce se ocupă. Nu toți cei care au auzit de Guvernatorul BNR știu și ce viață a dus înainte de a ajunge să conducă una dintre cele mai importante instituții.

Când era mic, Mugur Isărescu s-a jucat “poarca” (n.r. joc de copii, la care unul dintre participanți, numit porcar, împinge cu un băț spre o groapă o minge sau o bilă, în timp ce ceilalți încearcă să-i oprească trecerea).

Tot când era copil, mergea adesea cu vitele pe deal.

Odată cu trecerea timpului, au început însă și problemele. Isarescu a studiat Facultatea de Comerț Exterior din cadrul ASE București, pe care a absolvit-o în 1971. În perioada studenției, Isărescu purta părul lung, motiv pentru care a atras atenția Miliției.

„In studentie eram destul de rebel, aveam plete. Odata am fost saltat de pe bulevard de Militie. Mergeam la cinematograf si am fost impins de niste militieni civili intr-un gang. Mi-au cerut buletinul si mi-au zis sa-i urmez. M-au urcat intr-o duba in care mai erau cativa pletosi si m-au dus la sectie”, a mărturisit Isărescu, la un moment dat, într-o emisiune tv.

