Se răcește vremea în România! Luni, pe data de 4 decembrie, temperaturile scad în majoritatea regiunilor. În sudul țării, vom avea înnorări. În sud-est, pot apărea precipitații slabe.

Vremea în țară

În Dobrogea și Bărăgan, vremea va fi schimbătoare, probabil cu câțiva stropi de ploaie sau un pic lapoviță și un vânt mai intens pe litoral. Răcirea va fi una accentuată. După cele 15-16 grade de duminică, maximele nu vor depăși 4-5 grade Celsius.

În Moldova sudică și nordul Munteniei, temperaturile vor scădea cu aproximativ zece grade față de ziua anterioară. Cerul va fi acoperit de nori din când în când. În această perioadă, există, totodată, posibilitatea de precipitații ușoare sau ploi slabe. Pe timpul nopții, norii se vor risipi treptat, dar temperaturile vor scădea semnificativ, ajungând până la minus șase grade Celsius.

În nordul Moldovei și Bucovina, cerul este senin sau parțial însorit, dar temperaturile sunt scăzute. Se observă o scădere semnificativă a temperaturilor față de ziua precedentă. Duminică s-au înregistrat 11 grade în Bacău, dar luni, temperatura maximă nu va depăși două grade Celsius.

Dimineața există condiții de ceață în zonele de câmpie. După lăsarea nopții, temperaturile vor scădea și mai mult, atingând minus cinci grade Celsius, transmit meteorologii ANM.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, temperaturile vor rămâne sub pragul de zero grade Celsius în cea mai mare parte a zilei. Temperaturile vor atinge aproximativ zero grade Celsius în jurul prânzului. Cerul este senin sau parțial însorit, indicând o zi cu soare. Vântul este liniștit în această perioadă.

În vestul țării, vremea va fi frumoasă. Cu toate acestea, va fi mai frig decât de obicei, temperaturile ajungând cu greu la un grad.

În Transilvania, atmosfera va fi însorită, cu excepția zonelor montane unde se pot aduna norii. La munte, s-ar putea să apară ceva fulguieli. Temperaturile rămân sub zero grade Celsius în depresiuni. La noapte, se așteaptă temperaturi extrem de scăzute, atingându-se minus 12 grade Celsius la Miercurea Ciuc.

În Oltenia, se observă variații în prezența norilor. Deși norii vin și trec, nu sunt anunțate precipitații. Temperaturile scad, atingând aproximativ șase grade Celsius în vestul regiunii.

Vremea în București. Vom avea zăpadă în Capitală de Crăciun?

În București, vremea va fi, de asemenea, rece, caracterizată de un aspect mohorât, sugerând un cer acoperit în mare parte. Va bătea vântul, iar maximele vor atinge cel mult trei-patru grade Celsius în timpul zilei.

Vine însă și o veste bună. Potrivit Accuweather, va ninge chiar de sărbători. Pe 25 și 26 decembrie sunt așteptate ninsori în Capitală, la fix pentru cei care sperau într-un Crăciun cu zăpadă, chiar dacă nu pleacă la munte.

Şi la munte va fi zăpadă de Sărbători, spun meteorologii.