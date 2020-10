Gata, începe războiul! Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel vor fi torpilați, susține președintele PNL, Ludovic Orban. El i-a desființat pe cei doi după ce aceștia s-au înscris în PSD și au anunțat că vor candida la alegerile parlamentare din decembrie.

„Cum să te duci tu Rafila și Cercel la PSD care a torpilat deciziile sanitare ale autorităților? Vor fi torpilați! Nu mai au nicio credibilitate în tot ceea ce exprimă.

Unul dintre ei și-a schimbat deja opiniile, am văzut. Nu vreau să îi dau numele. Să te duci să îți depui candidatura la PSD, mi se pare un fel de abandon. Ce o să facă Cercel? Se ocupă de Matei Balș sau se duce în campanie cu domnul Ciolacu și cu domnul Bădulescu?

Domnul Rafila mai este și reprezentant OMS. Să știe lumea că cei doi s-au înscris în PSD ca să candideze. Unul a mai fost membru PSD, domnul Rafila”, a declarat Ludovic Orban.

În context, trebuie spus că Adrian Streinu-Cercel va candida la alegerile parlamentare din decembrie din partea PSD.

„Am acceptat invitația dumneavoastră de a participa în Senatul României pe probleme de politici de sănătate. Din păcate, în momentul de față trecem printr-o criză majoră în sănătate la nivel planetar, nu numai la nivelul României. În acest context, specialiștii trebuie să fie nu numai la nivelul spitalelor, ci și acolo unde se fac legile care se vor aplica la nivelul unităților spitalicești”, a declarat Adrian Streinu-Cercel.

Și Alexandru Rafila va candida în alegerile parlamentare din partea PSD.

„A fost un pas difici pentru mine, dar pe de altă parte, având în vedere cariera administrativă pe care o am în spate, am considerat că am suficient de multă experență ca să pot să ajut, nu neapărat PSD, ci această țară, împreună cu mulți alți colegi, încât să avem o legislație în domeniul sănătății: accesul universal la servicii de sănătate. Fiecare din om din această țară trebuie să poată să obțină, atunci când are nevoie, unde are nevoie, fără să îl împovăreze financiar, serviciile medicale de care ar trebui să beneficieze.

Pentru acest lucru, este nevoie de o legislație, de oameni care să implementeze legistația, de finanțare, și mai presus de orice este nevoie de bună credință”, a punctat Alexandru Rafila.