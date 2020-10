Ludovic Orban a dat o lovitură dură pe scena politică! El l-a adus în partid înainte de alegeri pe un important lider politic. E vorba de ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă. Acesta a anunţat că, împreună cu premierul Ludovic Orban, a luat decizia să devină membru al Partidului Naţional Liberal şi să candideze pe listele PNL Dolj.

„Am luat decizia, împreună cu premierul Ludovic Orban, să devin membru al Partidului Naţional Liberal şi să candidez pe listele partidului la filiala Dolj. A fost o chestiune pe care am acceptat-o ţinând cont de faptul că s-a vehiculat foarte mult că este nevoie de oameni care şi-au desfăşurat activitatea şi în alte domenii, profesionişti, am înţeles acest lucru şi am luat această decizie. Este una personală şi asumată. Am considerat că este fair-play şi faţă de statutul meu de fost militar, am aşteptat un an, a trecut un an şi este un pas important. Vă daţi seama că nu ne transformăm acum, este o chestiune de a mă adapta. Nu am făcut politică, nu ştiu foarte multe lucruri despre ceea ce înseamnă să faci politică cu adevărat, în schimb sunt în măsură să fac lucruri aşa cum am făcut în cariera mea de militar”, a declarat, duminică, Nicolae Ciucă.

Premierul Ludovic Orban a anunţat că ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, s-a înscris în PNL şi va candida pe listele partidului la parlamentare.

„Domnul ministru Ciucă este coleg cu noi. A luat decizia de a veni alături de noi în PNL. Este o onoare pentru mine că domnul ministru Ciucă a decis să facă acest pas de implicare. Domnul Ciucă şi-a servit ţara şi până acum şi îşi va servi ţara şi de acum încolo. Va fi candidat la Parlament. Personal, ca preşedinte al partidului, îl voi propune candidat pentru Senat”, a declarat Orban duminică, în faţa sediului PNL.

Doi miniștri nu candidează

De altfel, Orban, a declarat, duminică seara, că toţi miniştrii din Guvernul României, cu două excepţii, vor candida la alegerile parlamentare din 6 decembrie din partea liberalilor.

„Dintre miniştri, candidează toţi miniştrii, cu două excepţii: domnul Marcel Boloş – dumnealui este liberal, dar este preot misionar şi nu poate ocupa funcţia de deputat pentru că preferă să slujească – şi domnul Aurescu, care este diplomat de carieră, unde nici nu am discutat. În rest, toţi miniştrii sunt candidaţi. Domnul Ciucă este pe locul 1 la Senat în Dolj, tot la Dolj candidează la deputaţi domnul ministru al Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe. Violeta Alexandru candidează pe locul 2 la Cameră în Bucureşti, doamna ministru Monica Anisie pe locul 3 la Senat în Bucureşti, domnul ministru Cîţu pe locul 1 la Senat. De asemenea, tot la Bucureşti, pe locul 2, este domnul Sorin Câmpeanu (…). Domnul Ionuţ Ştefan este candidat pe locul 1 la Camera Deputaţilor pe lista PNL Vrancea, tot acolo candidează şeful Cancelariei, domnul Ionel Dancă”, a spus Orban.