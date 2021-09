Octavian Jurma, medic epidemiolog şi cercetător în ştiinţe medicale, lansează un avertisment, în contextul deschiderii iminente a şcolilor din România.

Şcolile în unele judeţe importante se vor deschide doar ca să se închidă la loc

El afirmă că, în actualul context epidemiologic, sunt judeţe importante din ţară care vor fi nevoite să închidă şcolile, la doar 2 săptămâni după deschidere, pentru că se va depăşi rata de 6 infectări la mia de locuitori.

„Aştept deja de o lună să aud de la politicieni nu doar CE s-a hotărât cu viaţa şi sănătatea copiilor mei, ci şi de la specialişti în sănătate publică ai guvernului DE CE s-a hotărât asta”, scrie Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.

El mai indică o problemă foarte mare cu privire la valul 4 al pandemiei, care face ca indicenţa calculată pentru 14 zile să fie „puternic înşelătoare”.

„Problema cea mai mare cu valul 4 este că nu pare să dezvolte o perioadă de platou ca valul 2. Asta face ca incidenţa la 14 zile să fie puternic înşelătoare. E ca şi cum ai fi fost săptămâna trecută în frigider şi săptămâna asta în cuptor, dar cei care măsoară temperatura medie din afara camerei te asigură că în medie eşti la temperatura ideală”, afirmă Jurma.

Mesajul integral al medicului Octavian Jurma

„Azi judetul Ilfov a ajuns si oficial la incidenta de 1 la mie. Bucuresti are astazi 221 de cazuri in vreme ce intraga tara avea 152 de cazuri acum exact o luna, pe 1 august. Bucuresti va depasi oficial incidenta la 1 la mie probabil pana la finalul acestei saptamani (iar pe cea de 2 la mie in 2 saptamani).

Inainte de valul 3 depasirea acest prag ar fi atras multa atentie si agitatie pentru ca e pragul la care clasele incepeau sa intre in online dupa o strategie atent gandita de Ministerul Santatii in cloaborare cu Ministerul Educatiei. Acum acest prag a fost ridicat la 6 la mie fara nici o alta masura compensatorie de siguranta si triaj epidemiologic.

De ce? Poate pentru ca tulpina Delta este de 2x mai infectioasa si de 2x mai periculoasa decat tulpina Alpha, dar eu nu sunt specialist nici in epidemiologie nici in sanatate publica. Asa incat astept deja de o luna sa aud de la politicieni nu doar CE s-a hotarat cu viata si sanatatea copiilor mei, ci si de la specialisti in sanatate publica ai guvernului DE CE s-a hotarat asta.

Ca doar nu s-a decis pragul intr-o sedinta de partid si dupa aceea trimis specialistilor sa il justifice. Ar fi prea ca pe vremea de trista amintire…

Aici e prognoza simpla actualizata a incidentei in fiecare judet actualizata la inceputul saptamanii.

Este o prognoza [foarte] optimista dar chiar si asa observam cum basculeaza imaginea spre rosu in a doua jumatate a lunii septembrie chiar si fara a lua in calcul deschiderea scolilor.

Daca adaugam si impactul scolilor, sunt judete importante care vor depasi 6 la mie si vor fi nevoite sa inchida scolile, la 2 saptamani dupa deschiderea lor. Nu e de altfel nici o supriza ca pandemia ne prinde cand incercam sa blufam cu santatea oamenilor pe masa.

Problema cea mai mare cu valul 4 este ca nu pare sa dezvolte o perioada de platou ca valul 2. Asta face ca incidenta la 14 zile sa fie puternic inselatoare. E ca si cum ai fi fost sapamana trecuta in frigider si saptamana asta in cuptor dar cei care masoara temperatura medie din afara camerei te asigura ca in medie esti la temperatura ideala.

Note:

– In coloana cu header mov e media incidentei din ultimele 7 zile ca sa temperez predictia.

– Valorile din octombrie au un grad foarte mare de incertitudine si sunt lasate doar pentru a vedea unde duce ritmul actual de crestere daca nu se limiteaza sau nu se autolimiteaza, tocmai pentru ca o crestere exponentiala nu este intuitiva.

– Judetele cu incidenta mica au variabilitate mult mai mare si pe termen scurt.

– Am introdus un factor [foarte optimist] de autolimitare de 10% saptamanal”

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea