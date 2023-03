Zelenski susține că la Liov a avut loc Conferinţa Uniţi pentru Justiţie, la care au participat reprezentanţi ai ţărilor din Uniunea Europeană, ai instituţiilor europene, între care comisarul european pentru Justiţie, dar şi din Marea Britanie şi Statele Unite.

La Liov se află procurori generali, miniştri de Justiţie, preşedintele Letoniei, vicepremierul Guvernului din Ţările de Jos, ministrul de Externe din Estonia.

”Principala temă la toate aceste întâlniri şi la conferinţa de la Liov este tragerea la răspundere. Tragerea la răspundere a Rusiei şi a conducerii sale este personală! Pentru agresiune şi teroare împotriva statului şi poporului nostru. Şi când va exista tragerea lor la răspundere justiţia va fi restabilită. Strângem cât de mult sprijin pentru tribunalul pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Pentru draftul rezoluţiei noastre privind protecţia dreptului internaţional, care va fi supus la vot în Adunaerea Generală a ONU. Facem totul pentru a ne asigura că Curtea Penală Internaţională reuşeşte să îi pedepsească pe criminalii de război ruşi. Şi că instituţiile noastre naţionale de impunere a legii şi judiciare asigură sentinţe corecte pentru toţi criminalii şi călăii ruşi”, a arătat Zelenski.

Acesta a semnat, împreună cu omologul leton, o declaraţie bilaterală care consacră justiţia la nivel politic, adăugând că Letonia susţine pe deplin integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană şi în NATO.

Zelenski a vizitat spitalul din Liov unde sunt îngrijiţi soldaţii răniţi şi le-a oferit acestora, dar şi medicilor distincţii ale statului.

”Le mulţumesc tuturor partenerilor Ucrainei. Îi mulţumesc fiecărui conducător, fiecărui politician, fiecărei persoane publice din statele care ajută – pentru că înţeleg preţul pe care poporul ucrainean îl plăteşte pentru libertatea sa şi pentru cea a tuturor europenilor. În fiecare zi, eroii ucraineni îşi dau viaţa pentru a opri agresiunea rusească. Şi de aceea lumea are o obligaţie morală clară faţă de soldaţii noştri, faţă de toţi cei care sunt implicaţi acum în lupte şi care apără libertatea. Această datorie este de a restabili dreptatea şi a aduce în faţa justiţiei statul terorist şi conducerea sa. Şi aşa va fi”, a subliniat preşedintele Ucrainei.

Liderul de la Kiev a lăudat soldaţii Brigăzii a 27-a Pechersk din Garda Naţională, precizând că aceștia distrug cu abilitate echipamentele duşmanului, şi că Forţele Aeriene au doborât un alt bombardier rusesc.

”Respingerea acceptabilă a duşmanului acum este o condiţie prealabilă pentru succesul operaţiunilor noastre defensive din următoarele luni”, a mai arătat Zelenski.

Presa de stat rusă a relatat incidentul, fără a preciza modelul sau căror forţe aparţinea avionul, limitându-se să spună că cei doi piloţi s-au catapultat, trăiesc, iar la sol nimeni nu a fost rănit.

Forţele aeriene ucrainene au afirmat că un avion de vânătoare rusesc Su-34 a fost doborât în apropierea oraşului Ienakieve, în regiunea Doneţk. Ienakieve se află la aproximativ 50 de kilometri de oraşul Doneţk, în interiorul teritoriului controlat de forţele ruse, relatează CNN.

The plane cost nearly USD 40 mln to build.

„Un avion a fost doborât deasupra oraşului. Toată lumea ar trebui să plece de pe stradă. Investigăm situaţia”, a declarat vineri primarul din Ienakieve, Roman Hramenkov, pe canalul său oficial Telegram. O fotografie postată de primar arată un fum negru care se ridică pe cer nu prea departe de mai multe clădiri din oraş şi de străzile oraşului.

