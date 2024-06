Volodimir Zelenski a participat la „Dialogul Shangri-La”, o conferinţă internaţională de securitate din Singapore. În cadrul evenimentului, liderul de la Kiev s-a întâlnit cu mai mulți şefi de stat şi parlamentari.

Președintele ucrainean spune că s-a întâlnit cu preşedintele indonezian ales, Prabowo Subianto, cu o delegaţie de congresmeni americani şi cu preşedintele Timorului de Est, Jose Ramos-Horta.

De asemenea, Zelenski a declarat că Jose Ramos-Horta a acceptat să participe la summitul privind pacea în Ucraina. Evenimentul este programat pentru 15 şi 16 iunie în Elveţia.

Amintim că Rusia nu a mai participat la dialogul Shangri-La de la invazia Ucrainei din 2022.

Un oficial american a spus că Zelenski şi ministrul ucrainean al Apărării Roustem Oumerov urmează să se întâlnească cu secretarul american al Apărării, Lloyd Austin.

Aceştia ar urma să discute despre situaţia de pe linia frontului din Ucraina. Totodată, Lloyd Austin ar urma să „sublinieze angajamentul SUA de a se asigura că Ucraina are ceea ce are nevoie pentru a se apăra împotriva agresiunii ruseşti”, potrivit oficialului american.

Volodimir Zelenski va ţine un discurs şi la reuniunea finală a summitului. Aceasta este intitulată „Regândirea soluţiilor pentru pacea globală şi stabilitatea regională”.

Evenimentul are loc duminică, 2 iunie. Amintim că „Dialogul Shangri-La” este un eveniment organizat în fiecare an în Singapore de către Institutul Internaţional pentru Studii Strategice în ultimii 21 de ani. Acesta se va încheia duminică.

Preşedintele ucrainean va participa și la summitul principalelor naţiuni industrializate din G7. Evenimentul este programat să aibă loc în Italia, în perioada 13-15 iunie.

In Singapore, I had a meeting with Indonesia’s President-Elect Prabowo Subianto @prabowo.

We discussed progress in implementing the Peace Formula and areas of bilateral cooperation.

We hope for Indonesia’s participation in the first Global Peace Summit at the highest level and… pic.twitter.com/HzJ8Rw06PB

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2024