Vlăduța Lupău, noi detalii despre starea de sănătate. Artista a fost internată în spital

Vlăduța Lupău nu s-a simțit bine în această perioadă, motiv pentru care a fost internată la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului din Cluj-Napoca.

Artista i-a ținut la curent pe fanii săi cu starea sa de sănătate și spune că s-a confruntat cu o răceală puternică. Din această cauză, ea a fost nevoită să urmeze un tratament cu antibiotice.

Îndrăgita interpretă de muzică populară spune că acum se simte mult mai bine, însă fiul ei, Iair, este cel care se confruntă acum cu probleme de sănătate. Artista spune că acesta se confruntă cu o răceală și că a făcut febră.

În plus, artista le-a mai spus oamenilor să aibă mare grijă de ei.

”Sunt mai bine, nu știu cum am reușit să trec printr-o perioadă atât de scurtă, după ce am făcut antibiotic șapte zile. Problema este că, chiar dacă am stat la distanță de Iair s-a luat un pic și la el, sperăm să scăpăm ușor cu el.

La el cumva e prima febră, mică, dar sper să scăpăm să nu fie nevoie de nimic și voi să aveți grijă de voi zilele astea că trebuie să avem grijă unii de alții. ”, a spus Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

Vlăduța Lupău s-a confruntat cu febră de 39 de grade Celsius

Anterior, Vlăduța Lupău le-a povestit internauților că s-a confruntat cu febră și cu puroi în gât. Vedeta mai spusese la momentul respectiv că nu stă pe lângă fiul său pentru a nu-l îmbolnăvi.

Artista a mai povestit că a făcut și un început de pneumonie și că speră să se facă bine cât mai repede.

”O țin cu febră 39 și puroi în gât de câteva zile… Credeam că sunt voinică și îmi trece. M-am înșelat. Între timp am făcut și început de pneumonie… Sper să-mi revin repede cu tratamentul primit azi când m-am decis să merg la spital.

Nu stau lângă Iair, doar la depărtare și îmi pun două măști. Aveți grijă de voi că cică e o viroză puternică asta cu „roșu în gât”, spunea vedeta la momentul respectiv.