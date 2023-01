Drama prin care a trecut Steliana Sima! Vedeta a recunoscut ce regrete are la cei 58 de ani ai săi

Sursă: Youtube

Drama prin care a trecut Steliana Sima! Artista de muzică populară a recunoscut ce regrete are la cei 58 de ani ai săi și ce planuri are pentru acest an. Iată ce a spus vedeta.